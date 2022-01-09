ائتلاف سعودی بخشی از یک فیلم را به جای موشک های انصارالله جا زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی با نشان دادن صحنه‌هایی از یک فیلم آمریکایی باعث شد از سوی کاربران فضای مجازی به شدت مورد تمسخر قرار بگیرد. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این ارتباط اعلام کرد که سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی در یک رسوایی آشکار و ورشکستگی بزرگ، مدعی شده که آنها موشک‌هایی را در بندر الحدیده رصد کردند. این اظهارات در حالی بود که تصاویر ادعایی از یک فیلم آمریکایی در عراق انتخاب شده بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد، افزود: تمام دغدغه ائتلاف متجاوز از آغاز، دروغگویی، جعل واقعیت‌ها و تلاش برای عوام فریبی بوده اما دروغگو آخر رسوا می‌شود.

عبدالملک العجری عضو هیأت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن نیز در این مورد اعلام کرد، رسوایی ترکی المالکی برای او کافی است تا از انظار مخفی شده و خود را مخفی کند؛ همان طور که احمد العسیری پیش از او هم متواری شد.

العجری گفت: انتظار نداشتیم سخنگوی متجاوز آنقدر جسارت داشته باشد که این چنین دروغ بگوید و برای بستن بندر الحدیده به توجیهات مفتضحانه متوسل شود.

محمد عبدالاسلام رئیس هیأت مذاکره کننده ملی دولت نجات ملی یمن نیز تاکید کرد: این یک رسوایی بزرگ است که سخنگوی ائتلاف متجاوز با تقطیع کلیپی از یک فیلم آمریکایی ادعا می‌کند که تصاویر آن متعلق به یک سایت موشکی انصار الله در الحدیده است. وی تاکید کرد: متجاوزان به دنبال آن هستند شکست‌های میدانی خود را با پیروزی‌های ساختگی و مضحک اطلاعاتی و رسانه‌ای جبران کند.