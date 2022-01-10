اردوگاه مزدوران اماراتی در استان شبوه هدف حملات موشکی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه الاخباریه الیمنیه، دوشنبه شب انفجاری مهیب شهر عتق مرکز استان شبوه در جنوب یمن را لرزاند.

برخی از منابع اعلام کردند که این انفجار ناشی از شلیک یک موشک بالستیک بوده است که اردوگاه نیروهای العمالقه وابسته به امارات را در منطقه نوخان در حومه شرقی شهر عتق هدف قرار داده است.

این منابع افزودند که این حمله موشکی باعث خسارت‌های جانی و مادی زیادی بین مزدوران وابسته به امارات شد. نیروهای وابسته به امارت از زمان ورود به استان شبوه بارها هدف حملات موشکی قرار گرفته‌اند.

شبکه المیادین پیش از این اعلام کرد که «مجدی الردفانی» سرکرده تیپ سوم عمالقه وابسته به امارات در منطقه بیحان استان شبوه یمن کشته شده است. طبق اعلام این شبکه، این فرمانده در حملات موشکی کشته شده است. علاوه بر این، نیروهای وابسته به صنعا با شلیک یک موشک به منطقه بیحان باعث کشته و زخمی شدن بیش از ٨٠ تن از نیروهای وابسته به امارات شدند.