هم قدم با شریک زندگی در کاهش رنج محرومان/دغدغه مند برای رشد جمعیت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در دنیایی که بسیاری از افراد در فعالیتهای روزمره به سود و زیان شخصی خود توجه دارند، افراد بسیاری هستند که برایشان رنج و درد دیگران و مسائل اجتماعی نیز از اهمیت فوق العادهای برخورداراست.
نمونه این افراد زهرا حاتمی است که به اتفاق همسرش سعی دارد با اقدامات خود رنج مردم کم برخوردار را در حد توان کاهش دهند.
یکی از کارهای شاخص آنها تلاش برای تبیین اهمیت افزایش جمعیت و رفع موانع فرزندآوری است و همچنین این زوج تلاشگر غذا و میوه تهیه و در شب یلدا میان نیازمندان توزیع کردند.
زهرا حاتمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره با اشاره به اینکه متولد سال ۱۳۷۵ و اهل شهرستان درمیان خراسان جنوبی گفت: همسرم حجتالاسلام مجید اصلی است که در مسجد حضرت محمد (ص) روستای گیت شهرستان درمیان مشغول به فعالیت است.
تشکیل یک گروه جهادی همراه با بانوان جوان روستا
وی بیانکرد: با تشکیل یک گروه جهادی ۱۰ نفره متشکل از بانوان جوان، اقدام به کمکرسانی به نیازمندان و یاری کشاورزان در زمان برداشت محصولات کشاورزی کردهایم تا رنجی از دوش بانوان دیار خود برداریم و به این موضوع افتخار میکنیم.
این بانوی تلاشگر ادامهداد: علاوه بر گروه جهادی شهید حججی، پایگاه فرهنگی ریحانه النبی را نیز جهت انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی راهاندازی کرده و با جمعآوری نذورات و صدقات افراد به نیازمندان روستا کمکرسانی میکنیم.
نمیخواستیم محرومان در حسرت شادی شب یلدا باشند
حاتمی با اشاره به اینکه در مناسبتهای مختلف مذهبی برنامههای مختلفی را برگزار میکنیم و در شب یلدا نیز غذا و میوه تهیه و میان نیازمندان توزیع کردیم، اظهار کرد: تشکیل یک گروه سرود ۷ نفره و اجرای سرود در مناسبتهای مختلف، از دیگر اقداماتی است که با همت این بانوی دغدغهمند انجام گرفته است.
این بانوی جهادگر که اکنون صاحب یک فرزند است و به دلیل مشغلههایی که در مسائل مربوط به خانهداری دارد، اکثر برنامهها را در منزل خود برگزار میکند، افزود: هدف من بر این است علاوه بر رسیدگی به امورات منزل به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته باشم.
دغدغه روستاییان را درک میکنم
وی در خصوص علت دغدغهمندی خود برای انجام کارهای اجتماعی و فرهنگی گفت: من اهل روستا هستم و از نزدیک شاهد مشکلات روستاییان بودهام و به همین دلیل سعی دارم اکنون در حد توان به روستاییان خدمت کنم.
این بانو و همسرش که حدود ۴ ماه است که در روستای گیت خدمت رسانی میکنند، گفت: قبل از حضور در این روستا در روستای نوغاب خوسف به انجام فعالیتهای تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی میپرداختم و سعی کردم همه جا همراه همسرم باشم.
حاتمی برگزاری کلاس روخوانی و روانخوانی و حفظ قرآن برای کودکان و کمک به حفظ یک آیه قرآن به صورت روزانه را از دیگر فعالیتهایی دانست که نسبت به انجام آن اهتمام داشته است، افزود: اکنون و در ایام امتحانات دانش آموزان به همراه دو همیار دیگر به برگزاری کلاسهای کمک آموزشی اقدام کرده است.
کمک به بازاریابی صنایع دستی
این بانوی پرتلاش جهت فروش هنر دست بانوان این روستا که در گلیم بافی مهارت بسیاری داشته ولی برای فروش محصولات خود با مشکلاتی مواجه بودند با همراهی همسرش پیگیریهایی را نیز انجام داده است.
حاتمی گفت: یکی دیگر از کارهای ما تلاش برای رشد جمعیت و افزایش میزان باروری بوده است که در این راستا با همکاری بهداشت منطقه در حال پیگیری جهت برگزاری جلساتی با حضور یک مشاوره هستیم
وی گفت: میخواهیم در این جلسات علاوه بر ترغیب افراد به فرزندآوری، بانوان مسائل خود را مطرح و در حد امکان مشکلات قابل حل آنها را رفع نمائیم.
تلاش برای افزایش نرخ جمعیت روستا
حاتمی با اشاره به اینکه تلاش داریم تا بدین وسیله موانع موجود را رفع و تمایل بانوان به فرزند آوری را افزایش دهیم، اظهار کرد: در حال شناسایی زوجین نیازمند هستیم تا آنها را جهت دریافت کمک هزینه جهیزیه به بنیاد علوی و خیریههای مختلف معرفی و لوازم ضروری زندگی برای آنها فراهم شود.
این بانوی پرتلاش همچنین با دیدار از خانواده شهید نصرالله عطایی در هفته بسیج، اقدام به جمعآوری خاطرات و اطلاعات این شهید روستا کرده و بنا دارد که از این اطلاعات شناسنامهای برای شهید تهیه و در داخل مسجد روستا در معرض دید عموم قرار دهد.
حاتمی یادآور شد: ارائه مشاوره به نوجوانان، تهیه غذای گرم به صورت روزانه و توزیع میان نیازمندان، توزیع بستههای حمایتی نیز از کارهایی است که نسبت به آن اهتمام داشتهایم.
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