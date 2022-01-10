آموزشگاه تعمیرات موبایل و لپ تاپ در تهران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به این که این روز ها شغل تعمیرات موبایل و لپ تاپ از بازارکار و درآمد خوبی برخوردار است، بسیاری از افراد به این شغل جذب می شوند. افرادی که تصمیم می گیرند تعمیرکار موبایل یا لپ تاپ شوند در همان ابتدای راه معمولا با مشکل انتخاب بهترین روش یادگیری تعمیرات موبایل و لپ تاپ مواجه هستند.

راه های زیادی برای تعمیرکار شدن وجود دارد، از یادگیری خودآموز تا کارآموزی و شرکت در کلاس های آموزشی مختلف. این که کدام روش می تواند با صرف کمترین زمان و هزینه شما را به بازارکار تعمیرات موبایل یا تعمیرات لپ تاپ برساند، مسئله ای است که باید به دقت به آن بپردازید.

در این مطلب یکی از بهترین آموزشگاه های تعمیرات موبایل و لپ تاپ در تهران را بررسی کرده و خدمات این آموزشگاه را به شما معرفی می کنیم و با سه دوره از دوره های برتر این آموزشگاه آشنا می شویم.

دوره آموزش تعمیرات سخت افزار موبایل

دوره آموزش تعمیات نرم افزار موبایل

دوره آموزش تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ

اگر می خواهید بدانید یکی از بهترین آموزشگاه های تعمیرات موبایل و لپ تاپ در تهران کجا است و این آموزشگاه چه ویژگی هایی دارد که آن را متمایز می کند، با ما همراه باشید.

آموزشگاه تعمیرات موبایل و لپ تاپ زانکو در تهران کجاست؟

به دنبال بهترین ها بودن تنها به آموزشگاه های تعمیرات موبایل و لپ تاپ محدود نمی شود و همه ما تمایل داریم در هر زمینه ای بهترین ها را انتخاب کنیم. یادگیری تعمیرات موبایل و لپ تاپ مثل سایر رشته های فنی، مستلزم سرمایه گذاری مالی و زمانی است. بنابراین اگر گام اول را اشتباه برداریم ممکن است زمان و هزینه زیادی را به هدر دهیم و یا به بی راهه برویم.

آموزشگاه زانکو با برآورده ساختن بخش اعظم این معیار ها و با ارائه آموزش های برتر و کاربردی، جایگاه قابل توجهی را در میان بهترین آموزشگاه های تعمیرات لپ تاپ و موبایل ایران کسب می کند.

ویژگی های متمایز کننده آموزشگاه تعمیرات زانکو؛ آموزشگاه فنی در تهران

همکاری با اساتید برجسته و با تجربه

اساتید دوره های تعمیراتی خودشان تعمیرکار هستند

ارائه آموزش ها به صورت کاملا عملی در محیط کارگاهی مطابق با شرایط واقعی کار

آموزش کامل کار با تجهیزات، عیب یابی، سرویس و تعمیرات

به روز بودن آموزش ها مطابق با تکنولوژی روز

به روز رسانی رایگان دوره های آموزشی که به صورت دوره ای در اختیار هنرجویان قدیمی قرار می گیرد (همگام به جدیدترین تکنولوژی های موجود در بازار و متدهای تعمیراتی)

پشتیبانی فنی واقعی از سوی استاد

ارائه مشاوره از سوی استاد برای انتخاب و خرید تجهیزات، ورود به بازار کار، انتخاب فیلد کاری و ...

ارائه مدرک معتبر

تطابق سرفصل ها با آزمون فنی حرفه ای و معرفی به فنی حرفه ای برای دریافت دیپلم فنی

آموزش کامل فوت و فن های تعمیراتی

داشتن کانتر به ازای هر هنرجوی حضوری

شروع دوره از مباحث پایه الکترونیک مقدماتی تا مباحث پیشرفته

تضمین کیفیت دوره و تضمین پشتیبانی فنی

ارائه خدمات به صورت حضوری و غیرحضوری

و ...

دوره آموزش تعمیرات موبایل در شهر تهران

کلاس های آموزش تعمیرات موبایل در آموزشگاه تعمیرات زانکو به دو شکل حضوری و غیرحضوری (پکیج ویدیویی سخت افزار و نرم افزار موبایل) برگزار می شود. کلاس های حضوری در محیط کاملا کارگاهی با اختصاص کانتر جداگانه به هر هنرجو برگزار می شود و در این کلاس ها از الکترونیک مقدماتی تا مباحث پیشرفته به صورت کاملا تخصصی به هنرجو آموزش داده می شود.

علاقمندان به یادگیری تعمیرات موبایل که امکان شرکت در کلاس حضوری در شهر تهران را دارند می توانند یکی از دوره های آموزشی خصوصی یا عمومی را انتخاب کنند.

آموزش تعمیرات سخت افزار و نرم افزار موبایل

همانطور که می دانید تعمیرات موبایل به دو دسته تقسیم می شود:

آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل

آموزش تعمیرات سخت افزار موبایل

آموزشگاه زانکو دوره آموزش تعمیرات نرم افزاری موبایل و دوره آموزش تعمیرات سخت افزار موبایل را به صورت تخصصی و جداگانه برگزار می کند. علاقمندان به تعمیرات موبایل می توانند به صورت جداگانه در هر دوره شرکت کرده یا کل دوره ها را در قالب یک پکیج کلی خریداری کنند.

عضویت در گروه تعمیرکاران موبایل در تلگرام (امکان دریافت راهنمایی و به روزرسانی های رایگان) یکی از دیگر مزایای شرکت در این کلاس ها است.

دوره آموزش تعمیرات لپ تاپ در شهر تهران

کلاس های آموزش تعمیرات لپ تاپ زانکو نیز با ویژگی هایی که در بالا ذکر شد در قالب کلاس های حضوری خصوصی و عمومی و کلاس غیرحضوری تحت نظر یکی از برترین اساتید تعمیرات لپ تاپ ایران برگزار می شود. این کلاس ها جامع ترین سرفصل های آموزشی را در بر می گیرند و با تضمین کیفیت آموزشی برگزار می شوند. کلیه هنرجویانی که در دوره آموزش تعمیرات لپ تاپ زانکو شرکت کنند از پشتیبانی فنی استاد برخوردار خواهند شد.

سعی شده تا حد ممکن دوره تعمیرات لپ تاپ زانکو طوری طراحی و ارائه شود که هنرجو از سطح صفر بتواند خود را به سطحی مناسب برای ورود به بازارکار برساند. طبیعتا بخش قابل توجهی از مهارت های لازم برای موفقیت در بازار با کسب تجربه به دست می آید اما با داشتن پایه علمی و عملی قوی می توانید این مسیر را سریع تر و بهتر طی کنید.

جامع ترین دوره آموزش تعمیرات موبایل و لپ تاپ در آموزشگاه زانکو

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