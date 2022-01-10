عامل جنایت مسلحانه در روستای درپهن میناب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهارداشت: به دستور مقام قضائی و طی عملیاتی توسط پلیس آگاهی شهرستان میناب، عامل جنایت مسلحانه در روستای درپهن این شهرستان دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده پس از تحقیقات تکمیلی با صدور قرار تأمین کیفری و به دستور مقام قضائی روانه زندان شده است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان ضمن هشدار به اخلال گران امنیت عمومی، تصریح کرد: افرادی که سودای چنین جرایمی را در سر می‌پرورانند، بدانند که دستگاه قضائی برای حفظ امنیت مردم با کسی تعارف ندارد و مجازات این‌گونه افراد، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.

بامداد روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، فردی مسلح با شلیک چند گلوله یکی از ساکنین روستای درپهن شهرستان میناب به نام محمد بهاری را در مقابل چشمان فرزند ۱۲ ساله‌اش به قتل رسانده و متواری شده بود که این موضوع به دلیل نوع جنایت و جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت.