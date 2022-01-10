اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط طرح ملی مسکن استان تا۱۵ بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ثبت نام مجردها نیز در نهضت ملی مسکن آغاز شده و معلولان جسمی حرکتی ۲۰ سال به بالا و نخبگان ۲۰ سال به بالای دارای گواهینامه از بنیاد نخبگان کشور، در صورت مجرد بودن می‌توانند در طرح جدید جهش مسکن نام نویسی کنند.

وی بیان کرد: افراد متقاضی مسکن ملی، باید از ابتدای انقلاب تاکنون از امکانات دولتی یا یارانه‌ای بخش مسکن و زمین و وام مسکن استفاده نکرده باشند.

نیک اقبالی تصریح کرد: متأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا و نداشتن مالکیت خصوصی املاک یا مسکن از شروط اولیه ثبت نام در این طرح است.

وی با بیان اینکه بانوان مجرد بالای ۳۵ سال که دارای فرزند و سرپرست خانوار هستند، نیز می‌توانند در این طرح نام نویسی کنند، گفت: بر اساس برنامه ریزی قرار است برای احداث خانه‌های طرح ملی نهضت مسکن در شهر یاسوج شهرک‌های جدید با همه امکانات ایجاد شود.

نیک اقبالی افزود: برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای یاسوج، باشت و سی سخت کمبود زمین وجود دارد.