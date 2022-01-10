به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر, حجتالاسلام قمی امروز در نشست هیئت داوران مهرواره هوای نو که در مجموعه فرهنگی شهدای هفت تیر برگزار شد، گفت: مهرواره هوای نو یک پدیده اجتماعی است که سعی شده نهاد اجتماعی مردم برگزار کننده آن باشند.
وی افزود: این پدیده اجتماعی استمرار دارد و منشأ برکات زیادی خواهد شد ما هم به عنوان خادم پشتیبان این پدیده هستیم.
حجتالاسلام قمی با بیان اینکه مهرواره هوای نو به عنوان پدیده اجتماعی یک اقدام سازمانی نیست، اظهار کرد: این اتفاق رو به جلو و ذهنیت ساز را جمعی از نخبگان، صاحبان هنر و نویسندگان هیئتی در این لحظه مهم حیات اجتماعی رقم میزنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه اگر پدیده هیئت جدی گرفته شود بسیاری از گرههای بزرگ جامعه باز و مسائل زیادی از مردم حل میشود، ابراز کرد: هیئت یک نهاد مردمی دیر پایه است که امروز به قدر ظرفیت از آن استفاده نشده است.
وی ادامه داد: ما به عنوان پشتیبان و تسهیل گر تلاش میکنیم اثرگذاری ویژهای در شاخص گذاری و سوق دهی این روند اجتماعی داشته باشیم. مشتاقانه زحمات دوستان هیئتی را دنبال میکنیم. امید فتح باب خیر و برکت فراوانی باشد. ما در ناحیه پشتیبانی و حمایت مصمم هستیم و بنای کوتاهی نداریم که این شجره طیبه اثرگذاری لازم را داشته باشد.
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