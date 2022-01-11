به گزارش خبرنگار مهر، دفتر ششم «شاهنامه فردوسی؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات» اثر مهری بهفر توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب، یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه ادبیات شاهنامه» است که این‌ناشر چاپ می‌کند.

دفتر اول این‌شاهنامه سال ۹۱ چاپ شد و دفترهای دوم تا چهارم نیز که پیش‌تر منتشر شده بودند، سال ۹۸ تجدید چاپ شدند. دفتر پنجم این‌تصحیح نیز سال ۹۶ به بازار آمد و دفتر ششم به‌تازگی در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.

تصحیح مهری بهفر از شاهنامه، بر پایه‌ مهم‌ترین نسخه‌های موجود، دستنویس موزه‌ بریتانیا، فلورانس، نسخه سن‌ژوزف که به‌تازگی در بیروت پیدا شده و تصحیح حمدالله مستوفی است. این‌منابع برای اولین‌بار در این‌تصحیح انتقادی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این‌اثر مانند پنج‌دفتر پیشین، شامل تصحیح و سپس شرح یک‌به‌یک ابیات تعابیر کنایی، مجازی، استعاری و... است. همچنین گزارش ریشه‌شناسی واژگان متن و بررسی درونمایه‌ها، رویدادها، شخصیت‌ها و خویشکاری آن‌ها و نیز مقایسه‌شان با متون همزمان و ناهمزمان نیز در این‌دفترها وجود دارد.

برگردان عربی شاهنامه از فتح بن علی بنداری اصفهانی در اوایل قرن هفتم، برگردان منظوم انگلیسی برادران وارنر، فهرست واژه‌های گزارش‌شده، فهرست واژه‌های پارسی باستان، اوستایی، پهلوی اشکانی، ساسانی و... فهرست واژه‌های عربی، فهرست واژه‌های غیر عربی و غیر ایرانی، فهرست نام مکان و کسـان، بیت‌یاب و کتابنامه از بخش‌های دیگر این‌کتاب‌اند.

دفتر ششم از تصحیح مهری بهفر از شاهنامه، ۱۹ فصل اصلی دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از سپاسگزاری، پیشگفتار، مقدمه، جدول نشانه‌های اختصاری نسخه‌بدل‌ها، جدول نشانه‌های آوانویسی و نشانه‌های راهنمای متن، اوراقی از برخی دستنویس‌ها، داستان سیاوش، برگردان عربی: فتح بن علی بنداری اصفهانی، فهرست واژه‌های ریشه‌شناسی‌شده (ایرانی‌باستان)، فهرست واژه‌های عربی، فهرست واژه‌های غیرایرانی و غیرعربی، فهرست نام کسان، فهرست نام مکان، بیت‌یاب، راهنمای کتابنامه، کتابنامه فارسی، کتابنامه لاتین.

این‌کتاب با ۸۳۲ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۳۰۰ هزار تومان منتشر شده است.