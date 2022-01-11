جلسه علنی مجلس آغاز شد/سوال نمایندگان از وزیر بهداشت در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال مسعود پزشکیان نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو و تعدادی از نمایندگان محترم (یک فقره) از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد جهش تولید مسکن

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری

- گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی صدر همدان

- گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از سال ۱۳۹۲

- گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی

- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام بخش‌های خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد: طرح استفساریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)