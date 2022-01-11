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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۸:۴۰

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/سوال نمایندگان از وزیر بهداشت در دستور کار

جلسه علنی مجلس آغاز شد/سوال نمایندگان از وزیر بهداشت در دستور کار

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد و سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت در دستور کار این جلسه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال مسعود پزشکیان نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو و تعدادی از نمایندگان محترم (یک فقره) از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد جهش تولید مسکن

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری

- گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی صدر همدان

- گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از سال ۱۳۹۲

- گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی

- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام بخش‌های خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد: طرح استفساریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

کد مطلب 5396926

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