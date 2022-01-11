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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۰۷

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

استقبال از تزریق دوز سوم واکسن کرونا کافی نیست

استقبال از تزریق دوز سوم واکسن کرونا کافی نیست

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه از نظر ذخایر واکسن هیچ مشکلی نداریم، گفت: انتظار داشتیم میزان استقبال از دوز سوم بیشتر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری افزود: کسانی که واکسن برکت و پاستور و حتی سینوفارم زده‌اند و تزریق نوبت سوم آنها فرا رسیده است، مشکلی برای تأمین واکسن وجود ندارد و از نظر ذخایر واکسن تأمین هستیم.

وی با تاکید بر کیفیت بالای واکسن‌های داخلی، گفت: ‎واکسن‌های داخلی به اندازه واکسن‌های خارجی از جمله آسترازنکا می‌توانند تأثیرگذار باشند و بسیار خوب جواب داده‌اند.

حیدری افزود: مسئله واکسن در دنیا سیاسی است و حتی واکسن سینوفارم را هم برخی از کشورها نپذیرفته اند، در حالی که حدود یک و نیم میلیارد از جمعیت دنیا این واکسن را تزریق کرده اند.

وی همچنین درباره میزان استقبال از واکسیناسیون دوز سوم در کشور گفت: ما انتظار داشتیم مراجعات مردم بیش از این باشد، بهتر است مردم از فرصت استفاده کنند. تعداد مراکز واکسیناسیون حدود ۲ برابر و دسترسی و تعداد پایگاه‌ها بیشتر شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: برای مقابله با اومیکرون بهترین راه حل واکسن زدن است، البته همراه با رعایت پروتکل‌ها. امیدواریم با مراجعه مردم برای دریافت دوز سوم، کمترین آسیب را پیش رو داشته باشیم.

کد مطلب 5397044

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