استقبال از تزریق دوز سوم واکسن کرونا کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری افزود: کسانی که واکسن برکت و پاستور و حتی سینوفارم زدهاند و تزریق نوبت سوم آنها فرا رسیده است، مشکلی برای تأمین واکسن وجود ندارد و از نظر ذخایر واکسن تأمین هستیم.
وی با تاکید بر کیفیت بالای واکسنهای داخلی، گفت: واکسنهای داخلی به اندازه واکسنهای خارجی از جمله آسترازنکا میتوانند تأثیرگذار باشند و بسیار خوب جواب دادهاند.
حیدری افزود: مسئله واکسن در دنیا سیاسی است و حتی واکسن سینوفارم را هم برخی از کشورها نپذیرفته اند، در حالی که حدود یک و نیم میلیارد از جمعیت دنیا این واکسن را تزریق کرده اند.
وی همچنین درباره میزان استقبال از واکسیناسیون دوز سوم در کشور گفت: ما انتظار داشتیم مراجعات مردم بیش از این باشد، بهتر است مردم از فرصت استفاده کنند. تعداد مراکز واکسیناسیون حدود ۲ برابر و دسترسی و تعداد پایگاهها بیشتر شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: برای مقابله با اومیکرون بهترین راه حل واکسن زدن است، البته همراه با رعایت پروتکلها. امیدواریم با مراجعه مردم برای دریافت دوز سوم، کمترین آسیب را پیش رو داشته باشیم.
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