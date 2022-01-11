زاخارووا: متخاصم خواندن روسیه در تحولات قزاقستان بی معنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، بیانیههای غرب را که در آنها از این کشور به عنوان نیروی مهاجم در صحنه تحولات قزاقستان یاد میشود، بی معنی خواند.
وی در ادامه افزود: عملیات نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به پایان خونریزی در قزاقستان منجر شد و آن را متوقف کرد حال آنکه از زبان افراد غیرحرفه ای جملات نامربوطی را میشنویم که در آنها روسیه نیروی مهاجم معرفی میشود.
زاخارووا ادامه داد: با توجه به آنچه که در افغانستان رخ داد و نحوه خروج از آنجا، میتوانم خشم و نفرت منتقدان غربی را درک کنم که از اقدامات سازمان پیمان امنیت جمعی که به درخواست دولت قزاقستان انجام شد، احساس سردرگمی میکنند.
وی افزود: غم انگیزترین چیز آن است که شرکای غربی معاهده امنیت جمعی را مطالعه نکرده اند که در آن به صراحت آنچه بیش از همه اعضای این پیمان را نگران میکند، قید شده است.
زاخارووا ادامه داد که بعد از ۳۰ سال، فرصتی دست داد تا این پیمان به طور هدفمند، حرفهای و بر مبنای مستندات و استدلالهای کاملاً مشروع، به تعهدات خود عمل کند.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر مدعی شده بود که انتظار میرود نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی با درخواست مقامات قزاقستان، این کشور را ترک کنند.
این در حالی است که پیشتر هم آمریکا لزوم اعزام این نیروها را که به خواست رئیس جمهور قزاقستان انجام شد، زیر سوال برده بود.
در حال حاضر، مأموریت اصلی نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی هم با موفقیت به پایان رسیده و تا دو روز دیگر خروج گروههای حافظ صلح این سازمان آغاز میشود. روند خروج این نیروها بیش از ۱۰ روز طول نخواهد کشید.
قزاقستان از روز دوم ژانویه با اعتراضات گستردهای مواجه شد که انتقاد به افزایش قیمت سوخت مصرفی خودروها نقطه آغاز آن بود. آنطور که گفته میشود برخی از گروههای تروریستی وابسته به بیگانگان، تلاش کردند تا با به سرقت بردن ماهیت مسالمتآمیز اعتراضات، ورق را به نفع تدارک کودتا و براندازی حکومت برگردانند که مداخله به موقع نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی مانع از تحقق این توطئه شد.
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