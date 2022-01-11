دانشگاه علمی کاربردی باید در حوزه اشتغال و فناوری نقش آفرینی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی در همایش نقش دانشگاه علمی کاربردی در توسعه کشور بر پیوند میان آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی مهارتی تاکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزش مهارتی باید در حوزه اشتغال و فناوری نقش آفرینی کند و از ظرفیت های موجود بهره مند شود، در این راستا بسیاری از واحدهای این دانشگاه، مراکز رشد در جوار صنعت ایجاد کرده اند.

معاون پژوهشی وزیر علوم بر پیوند میان آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی مهارتی تاکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این ارتباط کمتر شده و می طلبد که در جهت افزایش این اتصال گام برداشته شود.

وی افزود: هنرآموز وقتی وارد هنرستان می شود، باید آینده خود را در نظام آموزش عالی کشور نیز ببیند. دوره کاردانش براساس نیاز تعیین شده و باید در نظام آموزش عالی هم بتواند کارایی داشته باشد. نزدیک شدن به وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد پیوستگی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: تاکید رهبر معظم انقلاب در موضوع اشتغال، آموزش نیروی انسانی متخصص، کارآمد و متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقای توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.

صالحی یادآور شد: این وزارتخانه دانشگاه علمی کاربردی را مسئول آموزش عالی مهارتی می داند و وجه تفاوت جامع علمی کاربردی با سازمان و دانشگاه فنی و حرفه ای نیز همین موضوع است. توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی برای استفاده از مشارکت آنها می تواند زمینه ساز ارتقا در حوزه اشتغال و فناوری باشد.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در دنیا افتاده اما در ایران کمتر به آن توجه شده این است که نیروی انسانی از بخش آموزش های مهارتی وارد بازار کار می شوند. این موضوع باید به طور جدی در ایران هم پیگیری شود، اما در ایران هنوز وابسته به مدارک دانشگاهی هستیم.

معاون وزیر علوم یادآور شد: در مصوبه آموزش عالی مهارتی ذکر شده که چگونه یک نفر آموزش تکنسینی ببیند و سطح بالای اشتغال را طی کند، نیروی کار در سایر کشورها با وجود داشتن مدرک دانشگاهی اما بازهم باید دوره های آموزش های مهارتی را به مراتب بگذراند.

وی افزود: اگر نظام صلاحیت های حرفه ای به صورت یک قانون لازم الاجرا شود، تکلیف آموزش مهارتی برای همیشه مشخص می شود و به این واسطه به اشتغال نیروی مولد کمک می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه مزیت مطلق دانشگاه علمی کاربردی، آموزش در جوار محیط واقعی کار است، اظهار داشت: اگر این موضوع به صورت جدی پیگیری شود، حرکت در جهت ماموریت دانشگاه است تا کارایی مورد نیاز در این قضیه ایجاد شود.

صالحی با بیان اینکه برای گسترش در برنامه ریزی رشته های متناسب با بازار کار باید فعال عمل کرد، گفت: بازار کار باید رصد شود و نیاز بازار هم باید احصا شود. باید بدانیم که نیاز بازار کار برای رشته های مهارتی به کدام سمت است.

وی ادامه داد: نوآوری با مفهوم تبدیل ایده به محصول ریل گذاری خوبی به صورت مویرگی در کشور داشته است، مراکز نوآوری، مراکز رشد، پارک علم و فناوری و مراکز علم و فناوری راه اندازی شده اند.

معاون پژوهشی وزیر علوم تاکید کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزش مهارتی، باید در حوزه اشتغال و فناوری نقش آفرینی داشته باشد و از ظرفیت های بستر موجود بهره مند شود. در این راستا بسیاری از واحدهای علمی کاربردی توانستند مراکز رشد در جوار صنعت ایجاد کنند.

صالحی یادآور شد: همگرایی بازیگران در حوزه آموزش مهارتی موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. هر اسمی که روی این نهادها باشد خوب است که بازیگران هم جایگاه خود را بدانند، مخاطبان هم بدانند که چه تصمیمی می گیرند، بنده با توجه به اهمیت این موضوع اعلام آمادگی برای همگرایی در سطوح بالا و اجرایی می کنم.