مرکز برنامه ریزی دخانیات از ساختار وزارت صمت حذف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه پیش نمودار سازمانی وزارت صمت تغییر کرد؛ در نمودار جدید برخی از بخش‌ها از این وزارتخانه یا جدا و یا در دفاتر دیگر ادغام شدند. یکی از بخش‌هایی که بعد از ۹ سال از چارت وزارتخانه کنار گذاشته شده بود مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات بود.

حذف این مرکز از ساختار وزارتخانه، انتقادات بسیاری را در پی داشت چراکه به اعتقاد آنها صنعت دخانیات چه به لحاظ اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز و چه به لحاظ حفظ سلامت استفاده‌کنندگان از مواد دخانی اهمیت بالایی دارد و در صورت نداشتن متولی واحد، بیش از پیش با مشکل مواجه می‌شود.

فعالان صنعت دخانیات تاکید می‌کردند که با توجه به ضریب اهمیت محصولات دخانی، مرکز برنامه ریزی نه تنها نباید حذف شود بلکه باید تبدیل به سازمان زیرمجموعه وزارت صمت و یا معاونت دخانی شود.

در این رابطه محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای دخانی می‌گوید: ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند، گفت: ۴۰۰ هزار نفر عامل توزیع استانی و ۳۰۰ هزار خرده فروش در حوزه توزیع قانونی محصولات دخانی فعالیت دارند؛ این در حالی است که تجارت غیرقانونی این کالا ۲۰ میلیارد نخ است و اگر بدون متولی رها شود، به طور قطع ضرر و زیان‌های بسیاری عاید صنعت خواهد شد.

در همین رابطه خبرنگار مهر از مسئولان مربوطه در وزارت صمت پیگیری کرد که مشخص شد با توجه به مکاتبات گسترده‌ای که با وزارت صمت به منظور حفظ مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات در ساختار وزارت صمت شده است، مرکز برنامه ریزی دخانیات با دفتر صنایع غذا و دارو ادغام شده است.