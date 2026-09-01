۴ باشگاه لیگ برتری جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس رأی صادرشده، باشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل سردادن شعارهای موهن و تحریک‌آمیز از سوی تماشاگران منتسب به تماشاگران حریف و همچنین پرتاب بطری، با استناد به ماده ۸۶ مقررات انضباطی، به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین باشگاه فولاد خوزستان نیز به دلیل تخلف مشابه و به علت سردادن شعارهای موهن و تحریک‌آمیز از سوی تماشاگران منتسب به تماشاگران حریف و پرتاب بطری، به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. آرای صادرشده قابل تجدیدنظر اعلام شده‌اند.

بر اساس رأی صادرشده، باشگاه ملوان انزلی به دلیل نقض اصول کلی رفتار و تأخیر در شروع مسابقه و با استناد به مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی، به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این رأی قطعی و قابل اجرا اعلام شده است.

بر اساس رأی صادرشده، باشگاه خیبر خرم‌آباد به دلیل استفاده از مواد دودزا در چند مورد توسط تماشاگران منتسب به این باشگاه و با استناد به ماده ۸۶ مقررات انضباطی، به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این رأی قطعی و قابل اجرا اعلام شده است.