عملکرد دولت انقلابی بوی خیانت و نفوذ مانند دولتِ روحانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی بیشه‌سری نماینده مردم بابل در مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: از همه امت اسلام و مردم عزیز ایران که در ایام سوگواری مادرمان، زهرای مرضیه(س) و حاج قاسم عزیز و در جهت گسترش فرهنگ و مکتب شهادت و سلیمانی که پایان ناپذیر است سنگ تمام گذاشتند، تشکر می‌کنم.

وی با تشکر از دولت، افزود: ضمن درخواست در تسریع در سفر رئیس جمهور به استان مازندران امیدوارم این تعامل و ارتباطات جدیدی که با دنیا و کشورهای همسایه ایجاد شده و پیوستن به شانگهای و فعال کردن سی‌آی‌اس و اوراسیا و قرارداد سواپ با ترکمنستان و آذربایجان و برنامه های قوی که در مذاکرات وجود دارد، موفقیت هایی کسب شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: بر اساس رصدی که بر عملکرد دولت انقلابی داریم خیالمان راحت است چرا که بوی خیانت، نفوذ و وابستگی مانند دولت قبلی و وزیر خارجه گذشته را شاهد نیستیم.

سعادتی اظهار داشت: دنیا بداند که در این مقطع از انقلاب بزرگ و بی نظیر ملت، مردم و همه قوا با همه توان و وجود پشت عمود خمه دین و محور همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها و مشروعیت بخشیدن به همه امور و کارها و برنامه ها در مقام عمل به ولی امر مسلمین جهان پشت سر ایشان ایستاده اند و هیچگاه این مقدار مقتدر منسجم حاضر و عاشق، نظام و مطیع امر نبوده و ملت ما به آینده و درست شدن کشور امیدوار هستند و مصمم در ادامه راه مکتب سلیمانی و حامی ریشه کن کردن سلطان ها و مافیاها و مبارزه با بی عدالتی‌ها و اشرافی‌گری ها و اینکه قطعا در برابر فشار دشمن ملت در صحنه خواهد بود و در جهت اجرای فرمان حضر آقا در صحنه هستند.

وی اظهار کرد: از ریاست مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق تقاضا می کنم با توجه به عقب ماندگی هایی که استان مازنداران و استان های شمالی دارد، ۴ درصد درآمد نفت به استان هایی که دارای منابع هستند داده شود و یک درصد را به استان های شمالی بدهند.

نماینده مردم بابل در مجلس بیان کرد: باتوجه به اینکه پروژه های آبرسانی ضرورت دارد باید سد سازی تسریع شود. از رئیس بنیاد مسکن کشور تقاضا دارم تعهدات سفر را اجرایی کند، سریعا وزارت جهاد کشاورزی به سازمان برنج توجه کند این موضوع مورد تاکید نمایندگان است.

سعادتی گفت: بابل عزیز ما بزرگترین شهر تالاب ها و آب بندان ها است، ۱۹۰ تالاب داریم از این رو ساماندهی این تالاب ها برای توسعه صنعت گردشگری بسیار مهم است. توجه ویژه به اجرایی کردن قانون ایثارگران مورد انتظار است، بابل ما با هزار و ۷۵۰ شهید و ۷ هزار رزمنده متاسفانه ۲۰۰ فرزند شهید بیکار دارد و همه وزارتخانه ها، سازمان ها و شهرداری ها باید قانون را اجرایی کنند.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش انتظار می رود تحول و تحرک بیشتر و تغییر سریع تر و اجرا کردن قانون در دستور کار قرار گیرد. با وجود اینکه در بودجه ۸۷ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان وجود دارد و تنها ۲۰ درصد سوبسیت سر سفره مردم قرار می گیرد باید به قشرهای محروم دقت شود. موضوع بانوان و اجرای قانون فرزندآوری برای ما مهم است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با توجه به دستور ریاست جمهور برای ساماندهی زباله در استان های شمالی تقاضا داریم ستاد ویژه برای پرداختن به این امور تشکیل شود.