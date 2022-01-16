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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۹:۴۴

دادستان رباط کریم خبر داد؛

بازداشت ۳ نفر در خصوص پرونده تخلفات شهرداری رباط کریم

بازداشت ۳ نفر در خصوص پرونده تخلفات شهرداری رباط کریم

رباط کریم- دادستان رباط کریم با اعلام خبر دستگیری سه نفر در خصوص پرونده تخلفات شهرداری رباط کریم گفت: اتهام این افراد عمدتاً مالی است.

رحیم علیش پور در گفتگو با خبرنگار مهر از بازداشت سه نفر از متهمان در زمینه پرونده تخلفات مالی در شهرداری رباط کریم خبر داد و عنوان کرد: در این زمینه پرونده‌ای با عناوین ارتشاء، اختلاس و موارد دیگر مطرح شده که تاکنون منجر به بازداشت ۱۵ نفر از متهمان شده است.

دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم با اشاره به رصدهای اطلاعاتی انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در این پرونده اظهار کرد: صبح امروز یک نفر دیگر از کارمندان شهرداری به اتهام فساد و ارتشاء بازداشت شد.

وی در ادامه گفت: در همین راستا ۲ نفر کارچاق‌کن و دلال خارج از مجموعه شهرداری که در فساد و ارتشاء با کارمندان شهرداری همکاری داشته‌اند نیز بازداشت شدند.

علیش پور گفت: پرونده تخلفات شهرداری رباط کریم در حال کارشناسی و بررسی است که و با توجه به اینکه پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، احتمال افزایش متهمان وجود دارد.

کد مطلب 5401380

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