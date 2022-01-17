قیمت نفت به بالاترین حد در ۳ سال اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز جمعه (۱۷ دی‌ماه)، ۸۶ دلار و ۶ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا ۸۳ دلار و ۸۲ سنت بود.

قیمت نفت خام برنت در معاملات امروز بازارهای جهانی به بالاترین حد خود در بیش از سه سال اخیر رسید. سرمایه‌گذاران معتقدند عرضه همچنان محدود باقی خواهد ماند زیرا تولید نفت تولیدکنندگان بزرگ محدود شده و سویه اومیکرون ویروس کرونا تأثیری بر تقاضای نفت نداشته است.

توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر مؤسسه فوجیتومی در این باره گفت: شرایط روانی بازار همچنان بیانگر ادامه روند افزایشی قیمت‌هاست زیرا عرضه نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) برای پاسخگویی به تقاضای بالای جهانی کافی نیست.