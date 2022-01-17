راه اندازی موزه ای برای شهدا در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی در دیدار با جمعی از همسران شهدا همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا، با عرض تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، گفت: همه ما مدیون ایثارگری‌ها و رشادت‌های شهدا و خانواده‌های شهدا هستیم و امیدواریم امانتدار خوبی برای مسئولیت‌هایی که به ما سپرده شده است باشیم و طوری عمل کنیم که شرمنده شهدا نباشیم.

راه‌اندازی موزه شهدا

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش تاکید کرد که موزه‌ای برای شهدا در باغ نگارستان و یا در یکی از ساختمان‌های میراثی دانشگاه تهران ایجاد شود.

وی در این باره گفت: موزه‌ای برای شهدای مربوط به دانشگاه ترتیب دهیم و شناسنامه‌ای از شهدا به همراه نامه‌ها و یادگارهای برجا مانده از آنها در این موزه عرضه شود.

روایت رئیس دانشگاه تهران درباره شهید علیمحمدی

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش در این نشست که همسر شهید مسعود علیمحمدی نیز در آن حضور داشت، درباره این شهید اظهار کرد: با شهید علیمحمدی آشنایی داشتم، چون هر دو عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران بودیم. در همان روزی که دکتر علیمحمدی شهید شدند، قرار بود در هیات ممیزه جلسه داشته باشیم. افتخار داشتم که در هیات ممیزه دانشگاه که بالاترین رکن علمی دانشگاه است، با ایشان باشم.

مقیمی افزود: دکتر علیمحمدی علاوه بر اینکه در رشته تخصصی خود سرآمد بود، در هیات ممیزه هم جایگاه وزینی داشت به‌طوری‌که نقطه‌نظراتی که ایشان درباره پرونده‌های رشته‌های مختلف مطرح می‌کرد، در مسیر تصمیم‌گیری درباره آن پرونده‌ها، تعیین‌کننده و تاثیرگذار بود.

جمع بین معرفت و شهود برای شهدای دانشگاهی حاصل شد

بر طبق این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی کرمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران نیز با گرامی داشتن یاد شهدای دانشگاهی، گفت: شهدای دانشجو و دانشگاهی که از مجموعه دانشگاه و مراکز علمی به فیض شهادت نائل آمده‌اند، در واقع جمع بین معرفت و شهود برایشان حاصل شده است.

وی افزود: کسب علم و معرفت فضایی است که ممکن است برای خیلی افراد مهیا شود اما شهود یعنی اینکه کسی با علم حضوری، حقیقت چیزی را دریافت کند، برای هر کسی مهیا نمی‌شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش با تمجید از نقش مادران و همسران شهدا، یادآور شد: مادران و همسران شهدا اگر با حمایت و هدایت و تربیت خودشان، آنها را در مسیر دفاع قرار نمی‌دادند، هیچ وقت آن رشادت‌ها برای کشور ایجاد نمی‌شد.

نهضت زنده است و جهاد پابرجاست

هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران نیز با اشاره به خیر و برکت نشست‌هایی که با محوریت شهدا و خانواده‌های آنها برگزار می‌شود، گفت: این نشست، فضای معرفتی رشادت، جهاد، مسئولیت‌پذیری و ایثار تا پای جان برای خدمت به کشور را تداعی می‌کند. اینکه خانواده‌های معظم شهدا، پشت به پشت، جبهه انقلاب را از حمایت‌های خود برخوردار می‌کنند، یعنی نهضت زنده است، جهاد پابرجاست و معرفت همچنان جاری است.

رحمت‌اله اللهیاری، مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در آغاز این نشست، با ستودن نقش مادران و همسران شهدا در سرافرازی ایران اسلامی، گفت: مادران و همسران شهدا بودند که شیرمردانی را پرورش داده و پشتیبانی کردند تا صادقانه، جانانه و مخلصانه برای دفاع از دین و میهن، به ندای امام خود لبیک گویند و در راه دفاع گام بردارند.

همسران شهیدان مسعود علیمحمدی، لعل آخر، خلج، علی قمی، حسن مظفر، رستم فاتحی، عزیزاله بابایی، اسماعیل عروجی، محسن فیض‌آبادی، حسین غلامعلی و حکمت‌اله رادپور در این نشست، نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مختلف اعم از ساماندهی آثار و یادگارهای شهیدان را با رئیس دانشگاه تهران در میان گذاشتند و رئیس دانشگاه نیز در پایان مراسم با اهدای لوح و شاخه گلی به ایشان، جایگاه خانواده معظم شهدا را پاس داشت