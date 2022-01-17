تزریق اعتبار به تله کابین یاسوج/ پروژه در ۱۵٠٠ متر اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی موانع سرمایه گذاری استان، افزود: با پیگیریهای انجامشده هشت میلیارد ریال در راستای تکمیل راهاندازی شبکه برقرسانی به محل اجرای پروژه تلهکابین یاسوج اختصاص یافت.
طالبی پور با بیان اینکه با قولهای مساعد معاون عمرانی و معاون اقتصادی استاندار استان مشکلات اجرای پروژه تلهکابین برطرف میشود، اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شتاب میگیرد.
طالبی پور گفت: عملیات تلهکابین یاسوج در مسیری به طول یک هزار و ۵۰۰ متر حدفاصل ورودی منطقه گردشگری آبشار یاسوج تا کوه دوریاب واقع در بالادست پارک جنگلی این شهر پیشبینی و طراحیشده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان تصریح کرد: با تکمیل و راهاندازی تلهکابین، شاهد رونق صنعت گردشگری در مرکز استان خواهیم بود.
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