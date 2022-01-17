محمد بیگزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از رسالت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت وام‌های خوداشتغالی به مددجویان زیر پوشش و ایجاد اشتغال پایدار و مولد است که به همین منظور طی ۱۰ ماهه سال جاری به ۳۱۵ خانوار از مددجویان و نیازمندان شهرستان مبلغ ۱۵ میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

وی افزود: میانگین پرداخت تسهیلات وام قرض الحسنه خود اشتغالی به مددجویان بیش از ۷۰ میلیون تومان و سقف ۱۰۰ میلیون تومان است که این طرح‌ها با نظارت کامل قبل، حین و بعد از اجرا انجام می‌شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اسلام آبادغرب تصریح کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و بازرسان استان کرمانشاه از روند اجرای طرح‌های شهرستان بیش از ۹۷ درصد طرح‌های اجرایی فعال هستند.

بیگ‌زاده گفت: طرح‌های اجرا شده در زمینه خدمات فنی و حرفه‌ای، صنفی و صنعتی، خدماتی، خریدخودرو، دامپروری، خرید تراکتور است.

وی خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) ابتدا با ارائه آموزش‌های لازم به مددجویان و اعضای خانواده‌های آنها بستر لازم را جهت اجرای شغل پایدار فراهم می‌سازد که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۸۰ نفر در سرفصل‌های مختلف، آموزش مهارتی دریافت کرده‌اند.

بیگزاده بیان کرد: طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ با رایزنی‌های به عمل آمده با شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی برای ۷۵ نفر از فرزندان مددجویان در راستای طرح کاریابی شغل پیدا شده و مشغول به کار شده‌اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اسلام آبادغرب گفت: هر چند کمیته امداد در کلیه سرفصل‌های مختلف به مددجویان خدمات ارائه می‌دهد ولی فعلاً در ابتدای راه هستیم و باید با حرکت جهادی و توکل بر پروردگار از هیچ خدمت صادقانه به این عزیزان فروگذار نباشیم.