فرزین معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش سنگین برف در استان کرمانشاه طی شب گذشته ۱۵ تیم عملیاتی با ۱۰ دستگاه آمبولانس و ۶ دستگاه خودرو درحال امدادرسانی به مردم بوده‌اند.

وی افزود: طی شب گذشته در محورهای روانسر به پاوه و جوانرود، روانسر به کامیاران، جوانرود به ثلاث باباجانی، ثلاث باباجانی به سرپل ذهاب، دالاهو به سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب به کرمانشاه، گیلانغرب به کرمانشاه، بارش برف گزارش شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: ب‌ه علت بارش سنگین برف در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه طی شب گذشته به ۱۶۶ دستگاه خودرو و ۴۳۲ نفر امداد رسانی شده و ۱۲ نفر نیز در پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر استان کرمانشاه اسکان داده شده‌اند.

معتمدی بیان کرد: همچنین طی شب گذشته عملیات رها سازی یک دستگاه اتوبوس گرفتار در برف با ۳۲ نفر مسافر در محور گواور به اسلام ابادغرب انجام گرفته است.

وی ادامه داد: به علت گرفتار شدن یک دستگاه خودرو در برف در محور اسلام آبادغرب به کرمانشاه که حامل یک خانم باردار بوده نیروهای امدادی این مادر باردار را به مکان امن منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: با توجه به هشدار هواشناسی در خصوص کاهش دما، بارش برف و ادامه بارش‌ها در استان کرمانشاه نیروهای امدادی پایگاه‌های امداد و نجات استان کرمانشاه برای خدمات رسانی در جاده‌های استان در حالت آماده باش هستند.

معتمدی با اشاره به اینکه تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای و کوهستان هلال احمر استان کرمانشاه برای هرگونه حوادث احتمالی و کمک به آسیب دیدگان آمادگی کامل دارند، گفت: هم اکنون پایگاه امداد و نجات هلال احمر استان به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.