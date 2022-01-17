نتایج تکمیل ظرفیت بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.org قرار گرفت.

پذیرفته شدگان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه لغایت ۶ بهمن با مراجعه به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان کلیه محل‌های دانشگاهی جهت اطلاع از زمان و چگونگی تحویل مدارک به آدرس سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می‌توانند راهنمای ثبت نام این مقطع را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

راهنمای پذیرفته‌شدگان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی