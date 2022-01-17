برف برق ۳۰ روستای رودبار را قطع کرد/ انتقال شش مادر باردار

هوشنگ عباسقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان رودبار برای مقابله با هر گونه بحران، اظهار کرد: از همان لحظات ابتدایی هشدار هواشناسی مبنی بر وضعیت نارنجی و اعلام احتمال بارش سنگین برف در استان گیلان و شهرستان رودبار، ستاد مدیریت بحران این شهرستان با حضور مدیران ستادی تشکیل جلسه داد و تمام دستگاه‌های خدمات رسان تا اطلاع ثانوی به حالت آماده باش درآمدند.

وی به بارش نیم تا یک متری برف در ارتفاعات رودبار اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر اکیپ‌های راهداری، هلال احمر، اورژانس، برق، گاز و سایر دستگاه‌های خدمات رسان در حالت آماده باش کامل بوده و در تلاش هستند تا مشکلات احتمالی را برطرف کنند.

محورهای اصلی شهرستان باز است

رئیس ستاد مدیریت بحران رودبار با بیان اینکه محورهای اصلی شهرستان باز است، گفت: عوامل راهداری به کمک دهیاران، شوراها و بخش خصوصی و همچنین نیروهای بسیجی در تلاش هستند محورها و شریان‌های اصلی را باز نگه داشته و همچنین بازگشایی محورهای فرعی در دستور کار قرار دارد.

عباسقلی زاده با اشاره به وسعت، پراکندگی و صعب العبور بودن شهرستان رودبار، تصریح کرد: خدمات رسانی در چنین شهرستانی بسیار سخت بوده و نیازمند تجهیز امکانات و ماشین آلات مجهز می‌باشد که انتظار می‌رود مسئولان استانی و کشوری نگاه ویژه ای نسبت به این موضوع داشته باشند.

وی همچنین افزود: وجود بیش از هزار کیلومتر راه ارتباطی در شهرستان رودبار، سرعت خدمات رسانی را در بخش‌های مختلف کند کرده است و برای سرعت بخشی به خدمات نیازمند تعامل و هم افزایی دستگاه‌ها هستیم.

برق روستاها به زودی وصل می‌شود

فرماندار رودبار از قطع شدن برق ۳۰ روستای این شهرستان خبر داد و بیان کرد: به علت بارش سنگین برف برق ۳۰ روستای شهرستان رودبار به علت پارگی سیم برق، رانش تیر برق و همچنین سوختن تابلو برق، قطع شده است.

عباسقلی زاده ادامه داد: با تلاش‌هایی که از سوی اکیپ‌های برق رسانی در نقاط مختلف در حال انجام است به زودی برق این روستا وصل می‌شود.

وی با بیان اینکه شرایط در شهرستان تحت کنترل است، افزود: همه دستگاه‌های خدمات رسان به صورت شبانه روز در تلاش هستند تا مشکلات مردم را کاهش دهند ضمن تقدیر از صبوری مردم شهرستان انتظار داریم که برای تسریع در روند خدمات رسانی با ستاد مدیریت بحران همراه شوند.

انتقال شش مادر باردار به مرکز شهرستان

فرماندار رودبار از انتقال شش مادر باردار به مرکز شهرستان خبر داد و افزود: شرایط دو تن از این عزیزان به تولد انجامید و حال عمومی این افراد خوب گزارش شده است.

عباسقلی‌زاده با بیان اینکه نعمت برف را باید قدر دانست، گفت: بارش برف اگر چه با مشکلاتی همراه است اما می‌تواند بخشی از کسری‌ها و مشکلات آبی شهرستان و استان را جبران کند و از این حیث می‌بایست شکرگزار باشیم.

وی همچنین از مردم و مسافرین خواست تا از ترددهای غیرضروری در محورهای اصلی و فرعی جلوگیری کنند.