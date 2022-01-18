بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر از فعالیت سامانه بارشی همراه با توده هوای سرد در لرستان از بامداد پنجشنبه هفته جاری خبر داد و اظهار داشت: در قالب این سامانه بارشی، ابرناکی، رگبار باران و برف گاهی رعد و برق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما پیش بینی میشود.
وی با تاکید بر اینکه در اغلب نقاط بارش مایع به صورت رگباری و پراکنده، در شهرهای سردسیر و معتدل به صورت رگبار برف در مناطق کوهستانی مانند «هیراب»، «فرسش»، گردنه «نمک»، «چمن سلطان»، «رازان»، «زاغه»، «گاماسیاب»، نواحی از آزاد راه پل زال، «گرین»، «سفیدکوه»، «گشور»، «گله بادوش»، «قهره»، «کهریز»، «شیخان» و سایر نواحی کوهستانی بارش برف را خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی لرستان پایان فعالیت این سامانه بارشی را پنج شنبه شب اعلام کرد و گفت: در قالب این سامانه بارشی، اختلال در تردد جادهای، لغزندگی و یخ زدگی سطح جادهها و معابر، ایجاد روانابهای سطحی، در برخی نقاط آب گرفتگی معابر و مسیلها، کولاک برف در جادههای مواصلاتی، مه آلودگی و کاهش دید بویژه در گذرگاههای کوهستانی و… را خواهیم داشت.
مرادپور بر ضرورت احتیاط در تردد و عدم توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در عبور از جادههای کوهستانی و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، آمادگی راهداری برای برف روبی، و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و… تاکید کرد.
نظر شما