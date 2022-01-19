لزوم ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه/ کریدور سبز باید احیا شود

محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تجارت ایران و روسیه، اظهار کرد: کشور روسیه هم با ما همسایه است، هم با ما رابطه سیاسی خوبی دارد و هم بازار بزرگی در کنار ماست که در پیمان شانگهای میتوانیم از ظرفیتهای روسیه استفاده کنیم. لذا گسترش ارتباط اقتصادی ما، میتواند شرایط اقتصادی ما با این کشور را تغییر دهد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در حال حاضر مجموع صادرات و واردات ما با روسیه ۱.۶ میلیارد دلار است که از این میزان ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به واردات ایران از روسیه دارد که حجم زیادی از آن به غلات اختصاص دارد و حدود ۴۳۰ میلیون دلار هم صادرات ایران به روسیه است که اغلب محصولات سبد صادراتی ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و مواد غذایی تشکیل میدهد.
نکاتی که باید در سفر رئیس جمهور به روسیه مورد توجه قرار گیرد
وی ادامه داد: با توجه به این تراز منفی تجاری که بین دو کشور حاکم است، برای افزایش صادرات به روسیه باید چند نکته مرتفع شود.
لاهوتی گفت: نکته نخست این است که کشور روسیه برای واردات کالا استانداردهای خاص خود را دارد و کالاها چه از نظر بسته بندی و چه از نظر کیفیت باید استانداردها را رعایت تا به بازار روسیه ورود پیدا کنند. لذا آگاهی صادرکنندگان ما باید افزایش یابد و حمایت دولت در بخشهایی که نیاز به حمایت دارد نیز اتفاق بیفتد تا صادرات افزایش یابد.
وی تاکید کرد: روسیه بازار بزرگی است و تقاضای زیادی هم دارد؛ در حال حاضر حجم تجارت ترکیه با روسیه نسبت به ما غیر قابل تصور است، به نوعی که میتوان گفت ترکیه بازار روسیه را از ما گرفته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تحریمهای اعمال شده علیه روسیه، اظهار کرد: در زمانی که روسیه تحریم شد، روسها علاقمند به تجارت با ایران بودند اما به دلیل نبود زیرساختها این اتفاق نیفتاد. ضمن اینکه در آن زمان به دلیل سرکوب نرخ ارز، قیمت کالاهای ما رقابتی نبودند؛ اما در حال حاضر با توجه به نرخ ارز شرایط میتواند متفاوت باشد.
وی افزود: از سویی دیگر نیز رونق حمل و نقل و افزایش و ایجاد زیرساختهای لازم در حمل و نقل دریایی، زمینی و ریلی بین ایران و روسیه باید مورد توجه قرار گیرد تا چنانچه صادرات افزایش یابد این بخش بتواند خدمات مورد نیاز را ارائه دهد. البته در حال حاضر اتفاقات خوبی در خطوط کشتیرانی توسط سازمان توسعه تجارت رخ داده که امیدوارم این دست اتفاقات تداوم و توسعه یابد.
لاهوتی گفت: نکته بعدی موضوع نقل و انتقال پول است که با مشکل مواجه است و تنها از طریق میربیزینس منابع مالی تجارت جا به جا میشود؛ در حالی که کانالهای مالی بین دو کشور میتواند گسترده و امکان مبادلات بیشتر هم فراهم شود و از این طریق مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول کاهش یابد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: وقتی برای افزایش صادرات هدف گذاری میکنید باید زیرساختها هم فراهم شود. برای نقل و انتقال ۱.۶ میلیارد دلار یک سری ابزار و برای ۳ برابر شدن این رقم نیز ابزارهای بیشتری نیاز دارید. لذا در نشستهای امروز و فردای رئیس جمهوری ایران در روسیه میتوان مذاکراتی انجام داد و تسهیلاتی ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: هم موضوع صرافیها، هم تهاتر و هم ایجاد بانک مشترک و تجارت با پول ملی دو کشور میتواند کمک کننده باشد.
لاهوتی تصریح کرد: نکته بعدی هم ایجاد کریدور سبز است که در سالهای گذشته روسها پیشنهاد دادند و ایجاد هم کردند تا کالاهای ایرانی توسط شرکتهایی که از سوی گمرک معرفی میشوند بدون تشریفات گمرکی و ارائه اسناد ترخیص شوند و فرایند تجارت تسهیل شود اما گمرک و صادرکنندگان نتوانستند این کار را کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بنابراین احیای این کریدور سبز میتواند فرایند صادرات به ویژه کالاهای فسادپذیر را تسهیل کند.
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