کشف ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم موادمخدر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمشید باقری، گفت: مقابله با پدیده شوم مواد مخدر همواره از اولویت‌های اصلی پلیس بوده و در این راستا نیروی انتظامی با تمام توان تلاش خواهد کرد.

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با سوداگران مرگ، افزود: طی ۹ ماهه گذشته با تلاش شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی مأموران، ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس استان همدان با اشاره به دستگیری بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر از قاچاقچیان، توزیع کنندگان و خرده فروشان موادمخدر، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز در این مدت توقیف شده است.

سرهنگ باقری با بیان اینکه هیچ فروشنده و قاچاقچی مواد مخدری عاقبت به خیر نخواهد شد، تصریح کرد: پلیس قاطعانه و برابر قانون با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مقابله خواهد کرد.