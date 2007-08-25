قطب الدین صادقی، کارگردان درباره اقدام شبکه چهار سیما در زمینه ضبط و پخش نمایش‌های روی صحنه به خبرنگار مهر گفت: "سال‌ها بود که این قضیه مطرح می‌شد، ولی عملی نمی‌شد. خوشحالم که این کار عملی شده و در این باره گامی از سوی شبکه چهار سیما برداشته شده است. این اقدام شایسته است، به شرط آنکه نمایش‌های خوبی‌ها هم انتخاب شود."

وی در ادامه افزود: "فکر می‌کنم نمایش‌ها باید بر مبنای شایستگی محتوا انتخاب شوند. نمایش‌هایی که مخاطب را به تفکر وا می‌دارد و مسائل اساسی جامعه را مطرح کرده است. نباید فقط نمایش‌های سرگرم‌کننده انتخاب شود و تیم زبده‌ای کار کرده باشند. علاوه بر آن نباید نمایش‌هایی انتخاب شود که مخاطبان را فراری دهد، بنابراین توجه به مضمون خیلی اهمیت دارد. آثار طراز اول باید ضبط و پخش شود که مخاطبان را با درام نویسان بزرگ جهان فرهنگ‌ها و ژانرهای مختلف آشنا کند."

صادقی خاطر نشان ساخت: "در ضبط نمایش‌های صحنه باید دقت زیادی شود. دکوپاژ خوب باشد، ریتم حس‌ها از بین نرود. زاویه باید درست انتخاب شود، چرا که تئاتر صحنه متناسب با دید تماشاگران صحنه طراحی می‌شود. بنابراین در ضبط تلویزیون باید به خیلی نکات توجه شود."

وی درباره اینکه چرا تله تئاتر در شبکه چهار سیما هنوز مخاطب خود را به دست نیاورده، توضیح داد: "درست عمل نکردن مسئولان در این امر دخیل است و اینکه کارهای بزرگ با شکل و اجرای خوب ساخته نشدند. علاوه بر آن جریانی نساختند تا مردم را به دیدن تله تئاتر هدایت کند. برای کارهای زیبایی هم که ساخته شده، متاسفانه تبلیغ درستی نشده است."

صادقی ادامه داد: "من تله تئاتر کالیگولا را ساختم. پخش این نمایش تلویزیونی به مدت چهار سال توقیف بود و بعد بی‌خبر این نمایش بدون هیچ تبلیغی پخش شد، حتی من کارگردان هم از پخش این نمایش خبر نداشتم. درباره تبلیغات عملکرد ضعیفی دارند."