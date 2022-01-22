رسانه ها با تزریق امید به جامعه عملیات روانی دشمن را خنثی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا طالبی ظهر شنبه در دیدار با رئیس بسیج رسانه کشور و خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران خراسانجنوبی در سختترین شرایط مسئولیت اجتماعی و رسانهای خود را امینانه انجام دادند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانجنوبی بیانکرد: ما در خراسانجنوبی موردی نداشتیم که صداقت و امانتداری توسط اصحاب رسانه مورد بی توجهی قرار گیرد و امیدواریم در ادامه نیز شجاعانه بر همین مدار حرکت کنند.
طالبی با اشاره به اینکه مطالبهگری خبرنگاران حقیقی و منطقی بوده است، ادامهداد: البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که گاه برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از مسائل امنیتی در انعکاس خبرها و اطلاعات باید برخی مصلحت اندیشیها را مراعات کنیم و البته در خراسان جنوبی تاکنون مشکلی در این حوزه نداشتهایم.
وی با تأکید بر اینکه حوزه رسانهای دشمن از نظر تعدد و پول و اعتبار بسیار فعال است، گفت: دشمن میخواهد حتی عملکردهای مثبت و خوب مسئولان را وارونه جلوه دهد و از این جهت باید
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانجنوبی بیان کرد: مشکلات اقتصادی در جامعه بر هیچکس پوشیده نیست و باید نهایت تلاش خود را به صورت مستمر و شبانه روزی برای به حدأقل رساندن این مشکلات داشته باشیم ولی دشمن نیز به دنبال سیاه نمایی است.
طالبی با بیان اینکه مردم خراسانجنوبی در عرصههای مختلف همیشه ولایتمدارانه حضور داشتهاند، یادآور شد: اصحاب رسانه میتوانند با قلم خود در راستای امید بخشی قدم بردارند.
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