به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت فوتسال زنان کافا ۲۰۲۲ به میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز (شنبه) از ساعت ۱۶:۳۰ مقابل میزبان رقابت‌ها صف آرایی کرد و شاگردان فروزان سلیمانی در نهایت موفق شدند با نتیجه ۱۲ بر صفر ‏‬ از سد تاجیکستان عبور کنند.

سارا شیربیگی زننده ۳ گل ایران در بازی مقابل تاجیکستان پس از پیروزی تیم ملی گفت: بازی خوبی بود. نخستین بار بود که با تیم تاجیکستان بازی می‌کردیم. تیم جوان و دونده بودند.

وی ادامه داد: بازیکنان ایران نسبت به بازی روز گذشته مقابل ازبکستان دیروز بهتر بودند ولی این بازی نیست که از تیم ایران، قهرمان آسیا توقع می‌رود. پس از دو سال دوری و با برگزاری اردوی کوتاه مدت برای مسابقات کافا آماده شدیم. مطمئناً رفته به رفته بهتر می‌شویم. هدف تیم ملی قهرمانی در این تورنمت و نگاهمان به جام ملت‌های آسیا در آینده است.