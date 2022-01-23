ورامین مامن گدایان پرشمار/ جابجایی متکدیان ۵ ساله شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، علیرضا فرجی*: یکی از نشانه‌های مناطق توسعه یافته، عدم وجود متکدیان در سطح شهر است.

بر این اساس و به جهت ساماندهی و رفع مشکل افراد بی‌بضاعت، متولیان امر از جمله شهرداری‌ها، دستگاه قضا، نیروی انتظامی، اداره بهزیستی و فرمانداری‌ها می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند، تا نمای شهر از رفتارهای ناهنجار، در امان باشد.

حضور پرشمار متکدیان طی چند سال اخیر در مناطقی از استان تهران و به خصوص شهر ورامین، باعث نارضایتی عمومی شده که بارها مورد تذکر شهروندان و به خصوص رسانه‌ها قرار گرفته ولی در پس آن هیچ عکس‌العملی مشاهده نشده است.

باید اشاره داشت چنین رخدادی علاوه بر ایجاد منظر زشت شهری، چالش‌های غیرمنتظره و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را نصیب خانواده‌ها خواهد کرد که شاید نتوان با هزینه‌های بسیار و حتی تشکیل کارگروه‌های فرهنگی _ تربیتی به رفع آن پرداخت.

حال نهادینه شدن تکدی‌گری، دوری از علم و دانش، سو استفاده‌های جنسی و جسمی، روی آوردن به توزیع مواد مخدر، مصرف مواد افیونی و ده‌ها اتفاق ناخوشایند دیگر، دور از انتظار برای کودکان نخواهد بود.

با وجود چنین تفاسیری که فعالان اجتماعی و متخصصان، بر آن صحه گذاشته‌اندT ولی باز هم شاهد بی توجهی مسؤولان شهرستان ورامین به چنین امر مهمی هستیم که همین موضوع باعث افزایش روزافزون و بی رویه تکدی‌گری در مناطق مختلف شده است.

در همین راستا و با کمی کنکاش درخواهیم یافت، ورامین مَأمَن متکدیان شده تا چنین امر مهمی مصداقی بر بی‌اهمیتی مسؤولان نسبت به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر باشد.

برای پی بردن به صحت و سقم این ادعا، فقط کافی است در سطح شهر نگاه‌ها را متوجه میادین یا چهار راه‌ها و به خصوص مسیرهای منتهی به چراغ راهنما نمائید تا هجوم کودکان و متکدیان؛ نگاهتان را به یک تصویر زشت و ناپسند خیره کند.

رخدادی که اردیبهشت سال ۹۵، خبرگزاری مهر پرده از آن برداشت و انتقال متکدیان از کرج به ورامین را افشا کرد و کمتر مسئولی نسبت به این امر واکنش نشان داد و هیچگاه ترتیب اثری داده نشد، تا اینکه دیار پانزده خرداد هم اکنون شاهد حضور و هجوم گدایان پرشمار باشد.

تیتری با عنوان «جابجایی متکدیان از شهری به شهر دیگر» که در آن از نقش شهرداری کرج برای انتقال یاد کرد تا اهمیت و حفظ شئونات اجتماعی برای شهر و شهروندان این شهر حفظ شود و سکوت معنی دار مسؤولان شهرستان ورامین را به سخره کشد.

با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد، شهردار وقت کرج با هماهنگی‌های به عمل آمده طرح جمع آوری متکدیان را کلید می‌زند و برای رهایی از معضلات پیش رو، ورامین را به عنوان مرکز انتقال پیش بینی می‌کند و در کمال راحتی این اتفاق را رقم می‌زند و آب از آب هم تکان نمی‌خورد تا پس از گذشت پنج سال همچنان این پدیده، بلای جان باشد و اگر چنین موضوع مهمی رصد نشود و بی تذکر باقی بماند حتی ۵۰ سال هم بگذرد مسؤولان ورامین به خصوص متولیان مدیریت شهری ککشان هم نمی گزد.

بنابراین بعنوان نگارنده این متن جدا از درخواست بابت پیگیری و رفع معضل حضور گدایان در سطح شهر توسط مسؤولان، خواهشمند است همشهریان عزیز به دور از احساسات تحت تأثیر ظواهر قرار نگیرند و نسبت به کمک‌های مالی توجه بیشتری نمایند و اگر مبنا بر حمایت از اقشار کم درآمد یا ضعیف باشد با همیاری انجمن‌ها و نهادهای خیریه که همواره در شناسایی و رصد بی بضاعت‌ها نقش مؤثری ایفا می‌کنند همکاری کنند.

امیدواریم با نگاه عمیق‌تر به موضوع تکدی گری توسط متولیان امر در کنار عدم پرداخت مبالغ به مطالبه گران خیابانی که همان گدایان به شمار می‌روند، زمینه جهت برچیدن این پدیده زشت شهری هموار و مهیا شود.

* خبرنگار و معاون اداره ورزش و جوانان ورامین