کتاب «چمدان های باز» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چمدان‌های باز» نوشته سیدمحسن روحانی به‌تازگی توسط انتشارات جام جم منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب شامل روایت‌های متنوعی از زندگی مهاجران در کشور آمریکا است که در هزار نسخه به چاپ رسیده است.

نویسنده این‌کتاب، دیده‌های خود را به عنوان یک دانشجو و وکیل ایرانی از زندگی مهاجران در آمریکای شمالی و خصوصاً شهر نیویورک به تصویر کشیده است. فراز و نشیب‌های مهاجرت و زندگی در کنار تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و مذهبی از جمله مواردی است که در کتاب به آن اشاره شده است.

کتاب «چمدان‌های باز» اولین اثر سید محسن روحانی در حوزه ادبیات است که تا مقطع پسا دکترا رشته حقوق تحریم‌های اقتصادی را در شهر نیویورک گذرانده و تاکنون آثار زیادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در این حوزه از این نویسنده منتشر شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«همیشه می‌گویم مسافرت خاصیت تخدیری دارد. ماده‎‌ای محرک است که اهلش را معتاد می‌کند. روتین به‌هم متصل روزمره را قطع می‌کند و آدم را کلاً از موقعیت بیرون می‌برد. اینکه زندگی با کیفیتت را رها کنی و ادامه تایم‌لاین را یک جای دیگر بگذرانی و تلاش کنی از آن لذت ببری. رسالتش دقیقاً همین است. بالاخره هر جای دنیا که باشیم انسانیم. نسیان، خاصیت ماست. یادمان می‌رود غم و شادی، خودشان زمان ندارند. این ماییم که مدت‌شان را تعیین می‌کنیم. مسافرت هم این را یادآوری می‌کند که؛ هر چقدر خوش باشد و جذاب باشد ولی «این نیز می‌گذرد…»