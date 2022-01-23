ایراندوست: دیدار با چین را فراموش کردیم/ شرایط سختی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان در دومین بازی خود در مسابقات جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا امروز (یکشنبه) با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب تیم چین شد.

مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی پس از شکست مقابل چین گفت: بعد از پایان بازی همه بازیکنان را جمع کردم و در آن لحظه بازی را به فراموشی سپردیم. دو جلسه تمرین در پیش داریم و روی چین تایپه تمرکز می‌کنیم و هدف مان صعود به مرحله بعد است.

وی درباره اینکه چرا نگین زندی فقط یک نیمه بازی کرد گفت: به این دلیل که اعتقاد داشتیم نیمه دوم شرایط سخت‌تری خواهیم داشت. نمی‌خواستیم فشار زیادی روی او بگذاریم. خواستیم به او برای بازی سوم استراحت دهیم. کاری که از او خواسته بودم را در زمین انجام داد.

ایراندوست اظهار داشت: به بازیکنانم افتخار می کنم که تا دقیقه پایانی تلاش کردند و نا امید نشدند. درسته که بازنده بودیم ولی بازنده بزرگ بودیم. در فوتبال طبیعی است، تیم های بزرگ مردان در جام جهانی گذشته نیز، هفت گل دریافت کردند. چیزی از ارزش های تیمم کم نمی شود. تیم ایران برای نخستین بار با تیم های بزرگی رقابت می کند و قطعا درس بزرگی می گیریم.



ایراندوست درباره شرجی بودن هوا نیز گفت: شرجی بودن هوا و شرایطی که بازیکنانم در زمین داشتند هر لحظه از گذشت زمان شرایط را سخت تر می شد. خستگی و فشار روانی بازیکنانم را خسته کرد. ۴۵ دقیقه اول همان چیزی را که خواستیم بچه ها اجرا کردند ولی ۴۵ دقیقه دوم شرایط برایمان سخت تر شد.