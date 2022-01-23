ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار با حضور جلال بهرامی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، سید سعید راد مدیرعامل پیشین سازمان میادین میوه و تره بار، مدیران ارشد این معاونت، هیأت مدیره و مدیران این سازمان، عصر روز گذشته دوم بهمن ماه در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.
در این مراسم، ایوب فصاحت بهعنوان مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران معارفه و از تلاشهای سید سعید راد در زمان تصدی خود در این سازمان تقدیر بهعمل آمد.
با حکم شهردار تهران و بنا به پیشنهاد معاون خدمات شهری شهرداری تهران، ایوب فصاحت بهعنوان مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران منصوب شد.
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