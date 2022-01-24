به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، اسامی راه‌یافتگان به نمایشگاه عکس و پوستر چهلمین جشنواره بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر توسط هیات انتخاب و داوری این ۲ بخش معرفی شدند.

آثار راه‌یافته به این ۲ بخش هم در نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شوند و هم در ۲ کتاب منتشر خواهند شد.

برگزیدگان این ۲ بخش در مراسم افتتاحیه معرفی می شوند.

اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه عکس به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

اردلان آشناگر (۴ اثر)، پریناز آل آقا (۲ اثر)، مریم افضلی، شهریار اکبریه، محمدحسن النگ، وحید امان‌پور قرایی، صادق امیری‌هنزکی، حسین امین‌جعفری (۲ اثر)، باران انوری، شایان بابایی، محسن بیده، شهریار دبیری‌ (۲ اثر)، میلاد بهشتی (۲ اثر) ، مرجان پورغلامحسین، پارسا تاک، محمد تقوی، اسوه ثمری، فرهاد جاوید، رضا جاویدی، مریم جعفری نمین (۲ اثر)، پرتو جغتایی (۲ اثر)، سمانه جویا، فاطمه حسن‌پورزعفرانی، عماد دولتی (۳ اثر)، مریم رحیمی (۲ اثر)، حمید رضایی (۲ اثر)، سلاله رویدشتی، مهوش ساروخانی، شیوا سراج، امین سلیمانی، زهرا سلجوقیان، شیدا شکوهی دولت‌آبادی (۲ اثر)، افرا شهباززاده، زهره ضیایی، پریسا عباس‌زاده، فاطمه عرب، رسول علادین، سپیده فرصی‌کیاسرایی، الهه قاسمی، مریم قهرمانی‌زاده (۲ اثر)، فائزه کرم‌نوری، بابک کنعانی، حسین گلستان، امیرحسین لولایی، بهاره محبوبی، کیارش مسیبی، سیدمهدیا مصباحی، علی ملکی (۲ اثر)، جمال میرزایی، مهدی نصیری، امیر نعیمیان (۳ اثر).

۲۸ اثر به بخش مسابقه و نمایشگاه پوستر راه‌ یافته است که اسامی طراحان آن به ترتیب حروف الفبا به قرار زیر هستند:

محمد افشار (۵ اثر)، مهدی اسدی‌تبار، پگاه امیری، امید بسیم، علی بوستانی، مهران پندار (۲ اثر)، رسول حق‌جو، متین خیبلی (۲ اثر)، سجاد داغستانی، مهدی دوایی (۴ اثر)، مهدی رایگانی، امیر رجبی (۳ اثر)، رامین رستمی، حمیدرضا زبیری (۲ اثر)، محمدصادق زرجویان (۲ اثر)، بابک صفری (۲ اثر)، حسین عرب‌زاده (۴ اثر)، مهسا غفوریان، امین قنبری، محمدرضا قیطاسی، حامد کاظمی، شایان کیانی (۳ اثر)، سید مهدی موسوی تبار (۳ اثر)، سید مهدی موسوی، میثم نادری، میثم نامدار (۲ اثر)، حامد هاشمی (۳ اثر)، کیمیا هنرجو (۲ اثر).

چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از ۱۴ تا ۲۶ بهمن به دبیری حسین مسافرآستانه برگزار می‌شود.