چالش ها بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری بیشتر مباحث حوزه کشاورزی مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و چالش‌ها و راهکارهای آن بود. در همین زمینه سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد که حدود ۴ سال است که این سیاست اجرا می‌شود و ما از ابتدا با آن مخالف بودیم به جهت اینکه از همان ابتدا مشخص بود که دولت قادر نخواهد بود برای ۸۵ میلیون نفر سیستم کنترل و نظارت اعمال کند. در زمان اجرای این طرح، اختلاف بین ارز دولتی و ارز آزاد حدود سه هزار تومان بود اما در حال حاضر این اختلاف رقمی حدود ۲۰ هزار تومان است. دولت قبل به هشدارها در این زمینه توجه نکرد و به این سیاست ادامه داد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در نامه‌ای به مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود قیمت مواد اولیه شیرخشک بین ۵ تا ٧ برابر افزایش یابد و قیمت محصول نهایی نیز بین ٢.۵ تا ٣ برابر شود که این مسأله منجر به کاهش مصرف شیرخشک و زاد و ولد می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که شیرخشک نیز مانند دارو تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

در همین راستا محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن لبنی ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت صدور کارت الکترونیکی برای خرید محصولات لبنی اظهار داشت: هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده ضمن اینکه کارت مذکور برای کلیه اقلام ضروری سبد خانوار پیشنهاد شده است.

بنی طبا با اشاره به اینکه بر این اساس قرار است کارت مذکور برای خانوار محروم و دهک‌های پایین طراحی و ایجاد شود، گفت: وظیفه نظام حاکمیتی این است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام یارانه‌ای از دهک‌های محروم حمایت ویژه کند چرا که این افراد بعد از حذف ارز و افزایش تورم و نرخ مواد غذایی قادر به خرید این محصولات نخواهند بود.

سخنگوی انجمن لبنی با بیان اینکه دولت به جای پول نقد باید به خانوار کارت الکترونیکی بدهد، گفت: تجربه ثابت کرده پول نقد به جامعه هدف برخورد نمی‌کند و مردم به جای اینکه این پول را صرف خرید مواد غذایی و اقلام ضروری سبد خانوار کند آن را خرج سایر هزینه‌ها از جمله اجاره خانه یا حمل و نقل می‌کند.

بنی طبا با اشاره به اینکه اجرای طرح کارت الکترونیکی برای کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در کمیسیون‌های مختلف مجلس در دست پیگیری و بررسی است، گفت: اجرای این طرح چندان کار دشواری نیست و زیرساخت‌های آن در کشور وجود دارد ضمن اینکه با اجرای آن یارانه‌ها هدفمند می‌شود و منابع آن نیز از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه‌التفاوت این ارز با ارز آزاد تأمین خواهد شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

از دیگر اخبار مهم حوزه کشاورزی اعلام آنالیز قیمت مرغ بود و اینکه تولیدکنندگان اعلام کردند ۵۵ درصد قیمت تمام شده تولید براساس ارز آزاد است. در این راستا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ایران در نامه‌ای به شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی نسبت به سخنان وی درباره قیمت مرغ که عنوان کرده بود قیمت مرغ وارداتی تحویل در تهران ۱.۶ دلار است و حتی اگر قیمت دلار ۳۰ هزار تومان باشد که در حال حاضر این رقم هم نیست، ۱.۶ ضربدر ۳۰ هزار تومان می‌شود ۴۸ هزار تومان و همچنین رقم ۱.۶ ضربدر ۴,۲۰۰ هزار تومان حدود ۷,۰۰۰ تومان می‌شود اما هم اکنون قیمت مرغ ۳۰ هزار تومان است؟ چرا ۳۰ هزار تومان است؟ چه پاسخی برای آن وجود دارد؟؛ واکنش نشان داد و اعلام کرد: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اعلام کرد که تنها ۴۵ درصد قیمت مرغ براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۵۵ درصد آن براساس ارز آزاد است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین از دیگر اخبار مهم هفته جاری اعلام سطح زیرکشت برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران بود که براین اساس شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که کشت گندم در کشور تاکنون به ۵ میلیون و ۷۱۲ هزار هکتار رسیده است. در همین زمان میزان بارش نسبت به سال گذشته رشد ۲۲.۲ درصدی داشته است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)