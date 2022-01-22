روایت «امیر خان متقی» از نشست نروژ درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، «امیر خان متقی» وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان که به دعوت نروژ امروز شنبه در رأس هیأتی عازم این کشور شد، اعلام کرد که در اسلو با مقامهای نروژی، نمایندگان اروپایی، آمریکا و افغانها گفتگو میکند.
وزیر خارجه دولت موقت طالبان از وزارت خارجه نروژ که برای انتقال هیات طالبان هواپیمایی چارتر فرستاد، تشکر کرد.
امیر خان متقی در ادامه افزود که این اولین سفرش به اروپا است و امیدوار است که در جهت کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان نتیجه ای «مثبت» به همراه داشته باشد.
وزارت امور خارجه نروژ دیروز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که هیئت طالبان در نشستی با محوریت افغانستان که روزهای ۲۳ تا ۲۵ ژانویه در اسلو برگزار خواهد شد، شرکت میکند.
بر این اساس، هیئت طالبان قرار است در این نشست با دولت نروژ، برخی کشورهای متحد و همچنین نمایندگان سازمانهای غیردولتی دیدار کند.
نظر شما