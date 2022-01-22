  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۰۴

پس از عزیمت به اسلو منتشر شد:

روایت «امیر خان متقی» از نشست نروژ درباره افغانستان

روایت «امیر خان متقی» از نشست نروژ درباره افغانستان

وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد که در اسلو با مقام‌های نروژی، نمایندگان اروپایی، آمریکا و افغان‌ها گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، «امیر خان متقی» وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان که به دعوت نروژ امروز شنبه در رأس هیأتی عازم این کشور شد، اعلام کرد که در اسلو با مقام‌های نروژی، نمایندگان اروپایی، آمریکا و افغان‌ها گفتگو می‌کند.

وزیر خارجه دولت موقت طالبان از وزارت خارجه نروژ که برای انتقال هیات طالبان هواپیمایی چارتر فرستاد، تشکر کرد.

امیر خان متقی در ادامه افزود که این اولین سفرش به اروپا است و امیدوار است که در جهت کمک‌ های بشردوستانه به مردم افغانستان نتیجه ای «مثبت» به همراه داشته باشد.

وزارت امور خارجه نروژ دیروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئت طالبان در نشستی با محوریت افغانستان که روزهای ۲۳ تا ۲۵ ژانویه در اسلو برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند.

بر این اساس، هیئت طالبان قرار است در این نشست با دولت نروژ، برخی کشورهای متحد و همچنین نمایندگان سازمان‌های غیردولتی دیدار کند.

کد مطلب 5406265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها