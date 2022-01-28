بازدید ۲ ساعته رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر به استان خراسان رضوی در زندان مرکزی مشهد حضور یافت و به مدت دو ساعت از بخش‌های مختلف این زندان بازدید کرد.

رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید با تعدادی از مددجویان زندان مرکزی مشهد به‌صورت چهره به چهره گفت‌وگو کرد و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنان، دستورات مقتضی را صادر کرد.

در جریان این بازدید که غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز حضور داشت، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص مطالعه دقیقه و بررسی نامه‌های زندانیان و عدم ادغام آن‌ها با سایر نامه‌هایی که در جریان سفر به خراسان رضوی از مردم گرفته شده است، تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان حضور در زندان مرکزی مشهد و در حین ملاقات بدون واسطه و مستقیم با زندانیان، با مددجویی مواجه شد که به واسطه بدهی در زندان به سر می‌برد؛ این مددجو مدعی بود که بدهی آماده تسویه است اما از آن جهت که شاکی اقدام به عودت سفته‌ها نمی‌کند همچنان در زندان به سر می‌برد؛ رئیس قوه قضائیه پس از استماع مورد خاص این زندانی به مسئولان ذی‌ربط دستور داد مبلغ بدهی این زندانی به حساب دادگستری سپرده شود و شاکی نیز برای دریافت طلبش، سفته‌ها را به دادگستری ارائه دهد و اجرای احکام نیز این موضوع را پیگیری کند.

رئیس قوه قضائیه در مورد کمبود قاضی ناظر زندان در این زندان و همچنین تأخیر در پاسخ به استعلامات ناظر زندان به مسؤولین قضائی تذکر داد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه از نحوه بهره‌مندی مددجویان زندان مرکزی مشهد از امکانات ورزشی و رفاهی کسب اطلاع کرد و از زورخانه و سالن ورزشی مجهز این زندان بازدید به عمل آورد.

بازدید از اتاق‌های سالن دادرسی الکترونیک و کسب اطلاع از نحوه و چگونگی فعالیت این اتاق‌ها، بخش دیگر حضور رئیس عدلیه در زندان مرکزی مشهد بود.

رئیس قوه قضائیه همچنین از بند ویژه دادگاه ویژه روحانیت زندان مرکزی مشهد نیز بازدید کرد.

بازدید از بند نسوان، بخش پایانی حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زندان مرکزی مشهد بود؛ رئیس عدلیه در این بند نیز به صورت چهره به چهره با مددجویان به گفتگو پرداخت و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا همچنین از کارگاه اشتغالزایی بند نسوان زندان مرکزی مشهد که دربرگیرنده بخش‌های مختلف قالیبافی، خیاطی، بسته‌بندی مواد غذایی و دوخت کیف چرمی بود، بازدید کرد.

بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، از جمله تأکیدات همیشگی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بوده و وی طی مدت اخیر ۵ بازدید از زندان‌های سراسر کشور انجام داده است.

زندان مرکزی ایلام، زندان رجایی‌شهر، زندان دماوند، زندان اوین و زندان مرکزی مشهد، ندامتگاه‌هایی بودند که رئیس قوه قضائیه از آنها سرکشی کرده و در جریان این سرکشی‌ها بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندانبانی و ارتقا وضعیت زندانیان در حوزه‌های مختلف تاکید کرده است.

