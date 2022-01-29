به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در هفتمین بازی از مرحله گروهی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر موفق شد با یک گل عراق را در ورزشگاه آزادی شکست دهد تا با رسیدن به امتیاز ۱۹ در بازی هفتم صعود خود به جام جهانی را قطعی کند. این ششمین صعود به جام جهانی و سریع‌ترین صعود همه تاریخ ایران است.

دیدار با عراق هفتمین بازی ایران در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی قطر و چهاردهمین بازی تیم ملی ایران با هدایت دراگان اسکوچیچ بود که با سیزدهمین پیروزی همراه بود.

بعد از کناره‌گیری عجیب «مارک ویلموتس» سرمربی سابق تیم ملی ایران که با نتایج ضعیفی همراه بود و تیم ملی ایران در عین ناباوری در مرحله مقدماتی تا آستانه حذف پیش رفت، دراگان اسکوچیچ انتخابی پر حرف و حدیث برای تیم ملی بود که معرفی وی با انتقادات گسترده‌ای همراه شد. انتقاداتی که رفته رفته و با نتایجی که او با تیم ملی ایران گرفت کم و کمتر شد.

شاگردان اسکوچیچ که در دیدارهای حساس و سرنوشت ساز در جهنم بحرین حضور پیدا کردند و با نمایشی فوق العاده به صعود امیدوار ماندند، در بهشت آزادی و چند هفته مانده به پایان مسابقات جشن صعود گرفتند.

تیم ملی ایران که حالا حضورش در جام جهانی قطر قطعی شده است، ابتدا ۳ بار در بازی‌های تدارکاتی با هدایت اسکوچیچ به میدان رفت که حاصل آن ۳ پیروزی متوالی مقابل ازبکستان، بوسنی و هرزگووین و تیم ملی سوریه بود. تیم ملی ایران در این ۳ بازی ۷ گل به ثمر رساند و تنها یک بار دروازه‌اش باز شد.

دراگان اسکوچیچ در ورزشگاه آزادی در جریان دیدار با عراق

اولین پیروزی و اولین گلزن برای اسکوچیچ

نخستین بازی تیم ملی ایران با هدایت اسکوچیچ به بازی ایران و ازبکستان باز می‌گردد که در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۹ در تاشکند برگزار شد و تیم ملی ایران با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید.

در این بازی سردار آزمون و مهدی طارمی زوج طلایی خط حمله ایران گلزنی کردند تا نام سردار آزمون به عنوان اولین گلزن تیمِ اسکوچیچ ثبت شود.

دومین پیروزی در دومین بازی دوستانه مقابل بوسنی و هرزگووین و با نتیجه ۲ بر صفر به دست آمد. این بازی در ۲۲ آبان ۱۳۹۹ در شهر سارایوو برگزار شد و تیم ملی ایران با گل‌های کاوه رضایی و مهدی قایدی به پیروزی رسید.

سومین و آخرین بازی دوستانه تیم ملی نیز مقابل سوریه در ورزشگاه آزادی بود که با پیروزی ۳ بر صفر ایران همراه بود. در آن بازی که تاریخ برگزاری‌اش ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ بود تیم ملی با گل‌های کنعانی زادگان، سردار آزمون و کریم انصاری فرد به پیروزی رسید.

نخستین پیروزی و گلزن رسمی

اولین بازی رسمی تیم ملی ایران با هدایت اسکوچیچ دیدار با هنگ کنگ بود که با پیروزی ۳ بر یک تیم ملی به پایان رسید. این بازی که در ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ و در ورزشگاه المحرق بحرین برگزار شد با گلزنی علی قلی زاده، وحید امیری و کریم انصاری فرد به پایان رسید تا نام علی قلی زاده به عنوان اولین گلزن تیم اسکوچیچ در یک دیدار رسمی ثبت شود.

پر گل‌ترین بازی و بهترین پیروزی

تیم ملی ایران با هدایت اسکوچیچ ۱۴ بار در دیدارهای رسمی و دوستانه به میدان رفت که حاصل آن ۱۳ پیروزی و یک مساوی بود. بهترین پیروزی تیم ملی ایران به پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل کامبوج باز می‌گردد.

این دیدار سومین بازی رسمی تیم ملی با هدایت اسکوچیچ بود که در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی در بحرین برگزار شد و ملی پوشان کشورمان در این دیدار (به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۰) ۱۰ بار موفق به گلزنی شدند.

در این دیدار کاوه رضایی ۲ بار و علیرضا جهانبخش، شجاع خلیل زاده، مهدی طارمی، احمد نورالله‌ی، میلاد محمدی، مرتضی پور علی گنجی، کریم انصاری فرد و مهدی قایدی نیز هر کدام یک بار گلزنی کردند.



تصویری از دیدار تیم ملی ایران مقابل کامبوج

اولین و آخرین بازی بدون پیروزی

اولین و تا امروز آخرین باری که تیم ملی ایران با هدایت اسکوچیچ به پیروزی نرسیده، دیدار مقابل کره جنوبی در تهران بود که با مساوی یک - یک به پایان رسید.

در این دیدار که در ۳۰ مهر ۱۴۰۰ و در تهران برگزار شد ابتدا تیم کره جنوبی به گل رسید که علیرضا جهانبخش این گل را پاسخ داد تا این دیدار با مساوی یک - یک و تقسیم امتیازات به پایان برسد.

هت تریک مقابل سوریه و دبل مقابل عراق

تیم ملی با هدایت اسکوچیچ ۳ بار مقابل سوریه به میدان رفت که یک بار آن دیدار تدارکاتی و ۲ بار دیدار رسمی بود که ملی پوشان کشورمان در هر ۳ دیدار پیروز شده تا اسکوچیچ مقابل سوریه هت تریک کند.

نخستین دیدار دو تیم که دیداری تدارکاتی بود با پیروزی ۳ بر صفر ایران همراه بود. دومین و سومین دیدار در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی بود که به ترتیب با پیروزی‌های یک بر صفر و ۳ بر صفر ایران به پایان رسید. ملی پوشان کشورمان در این ۳ دیدار ۷ بار به سوریه گل زدند و هرگز گل نخوردند.

همچنین اسکوچیچ ۳ بار هم مقابل عراق تیم ملی ایران را هدایت کرد که در هر ۳ بازی به پیروزی رسید.

زوج طلایی در خط حمله

با اینکه در موفقیت‌های تیم ملی باید همه بازیکنان را سهیم دانست، اما شاید بتوان سهم زوج طلایی تیم ملی در خط حمله را به دلیل آمار بالای گلزنی شأن بیش از دیگران دانست.

سردار آزمون و مهدی طارمی که زوج طلایی خط حمله ایران را شکل داده‌اند از زمان حضور اسکوچیچ در رأس کادر فنی تیم ملی جمعاً ۱۲ بار گلزنی کرده‌اند که سهم هر یک از آنها ۶ گل بوده است تا این دو بازیکن، گلزن‌ترین بازیکنان تیم ملی در زمان اسکوچیچ باشند.

علیرضا جهانبخش با ۴ گل، کاوه رضایی به همراه کریم انصاری فرد و علی قلی زاده با ۳ گل و مهدی قایدی با ۲ گل دیگر گل زنان برتر تیم اسکوچیچ بودند.

وحید امیری، حسین کنعانی، شجاع خلیل زاده، احمد نوراللهی، میلاد محمدی، مرتضی پور علی گنجی و احسان حاج صفی نیز بازیکنان یک گله در تیم ملی با هدایت اسکوچیچ هستند.



شادی گل سردار آزمون بعد از گلزنی به سوریه

اولین بازی تشریفاتی

اولین بازی پیش روی تیم ملی که دیداری رسمی اما تشریفاتی است، دیدار مقابل تیم ملی امارات است. دیداری که از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۱۲ بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود و نتیجه آن تأثیری در سرنوشت صعود تیم ملی به جام جهانی قطر ندارد و این در حالی است که به دلیل شرایط جدولی نتیجه این بازی برای اماراتی‌ها بسیار مهم است. البته ایران برای بالا بردن امتیازاتش در رده بندی جهانی و قرار گرفتن در سید دوم قرعه کشی جام جهانی نیاز دارد تا دیدارهای باقیمانده را با برد به پایان برساند.

امارات در حال حاضر با ۹ امتیاز تیم سوم جدول در گروه اول مسابقات است و در صورت حفظ موقعیت خود به عنوان تیم سوم این شانس را دارد که در بازی پلی‌آف شانس خود را برای حضور در جام جهانی به آزمایش بگذارد.