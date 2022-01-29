به گزارش خبرگزاری مهر، «میخاییل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان های بین‌ المللی در وین به تلاش های محور غربی برای تنش‌زایی در مرز این کشور با اوکراین واکنش نشان داد.

نماینده روسیه در سازمان های بین‌ المللی در وین در پیامی توییتری در این خصوص نوشت: بسیار جالب است. مقامات اوکراینی معتقدند که تهدید قریب‌ الوقوعی از جانب روسیه متوجه آن‌ها نیست. اما مقامات و رسانه‌ های جمعی غربی بر خلاف آن اصرار دارند.

وی در این باره اضافه کرد: ظاهراً آنها (غربی‌ ها) دایه دلسوزتر از مادر شده اند. برای چه؟ هدف آن‌ ها چیست؟

این در حالیست که «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در روزهای گذشته به صراحت اذعان کرده بود که «به رئیس جمهور آمریکا گفتم ما معتقدیم باید رویکرد متعادلی در این زمینه (ادعای واهی حمله روسیه به اوکراین) اتخاذ شود. سیاست رسانه‌های آمریکایی باید متعادل شود. آنها باید به اوکراین بیایند و اوضاع را ببینند. ما اینجا در خیابان‌ های کی‌یف تانک مستقر نکرده‌ ایم.