به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل استانداری زنجان، بر لزوم تقویت برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان تاکید کرد.

وی به ماهیت برگزاری این جلسه اشاره کرد و ابراز داشت: هدف از برگزاری این کارگروه، رفع موانع تولید و تسهیل در امور مربوط به واحدهای صنعتی و تولیدی استان است.

استاندار زنجان گفت: توجه به مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع آنها بسیار مهم است و باید ویژه توجه شود.

افشارچی با بیان اینکه واحدهای تولیدی سهم عظیمی در ایجاد اشتغال و رونق تولید و اقتصاد دارند، ابراز داشت: باید از همه اختیارات و امکانات خود در رفع موانع پیش روی آنها استفاده شود.

وی به سنگ اندازی‌های برخی از مدیران استانی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و ابراز داشت: بر اساس اختیارات خود در استان، به دنبال حل مشکلات و موانع واحدهای تولیدی هستیم، برخی از مدیران اما همچنان مانع از رفع موانع تولید می‌شوند و این اصلاً خوب نیست.

استاندار زنجان با بیان اینکه مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی باید احصاء و رفع شود، تصریح کرد: تمام مدیران استانی بری رفع موانع تولید در استان باید جهادی تلاش کنند.