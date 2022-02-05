برنامه هفته هفدهم تا بیست و دوم لیگ برتر فوتبال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته‌های هفدهم تا بیست و دوم لیگ برتر فوتبال مشخص شد که به شرح زیر است:

هفته هفدهم؛ گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی (ع) و بزرگداشت یاد و خاطر شهدای فوتبال چوار

شنبه ۲۳ بهمن

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

* پدیده مشهد- مس رفسنجان - ساعت ۱۵- ورزشگاه ثامن مشهد

* صنعت نفت آبادان - تراکتور تبریز- ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۲۴ بهمن

* گل گهر سیرجان - فجر شهیدسپاسی شیراز- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان

* پیکان تهران- هوادار تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* فولاد خوزستان- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

* نساجی مازندران - پرسپولیس- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام رضا مشهد

* استقلال - ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی تهران

هفته هجدهم؛ بزرگداشت ارتحال حضرت زینب (س) و روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

جمعه ۲۹ بهمن

* نفت مسجد سلیمان- پدیده مشهد- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

* هوادار تهران –فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

* فجر شهیدسپاسی شیراز- صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

* مس رفسنجان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* ذوب آهن اصفهان- پیکان تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* نساجی مازندران- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۵- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

* تراکتور تبریز -استقلال - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

* پرسپولیس -آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران

هفته نوزدهم؛ بزرگداشت شهدای اسفند

چهارشنبه ۴ اسفند

* پدیده مشهد - هوادار تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه ثامن مشهد

* پیکان تهران- تراکتور تبریز- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی آبادان

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان –ذوب آهن اصفهان - ساعت ۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

* آلومینیوم اراک- مس رفسنجان - ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* فولاد خوزستان -نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

* گل گهر سیرجان -پرسپولیس- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان

* استقلال - فجر شهید سپاسی شیراز - ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیستم؛ گرامیداشت مبعت حضرت رسول اکرم (ص)

دوشنبه ۹ اسفند

* تراکتورتبریز-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

* نفت مسجدسلیمان -آلومینیوم اراک - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

* هوادارتهران -فولاد خوزستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

* فجرشهیدسپاسی شیراز- پیکان تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

* گل‌گهر سیرجان- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان

* ذوب‌آهن اصفهان- پدیده مشهد - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* نساجی مازندران- استقلال- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

* پرسپولیس- مس رفسنجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و یکم؛ گرامیداشت روز احساس و نیکوکاری و ولادت با سعادت حضرت امام حسین (ع) روز پاسدار و حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز

جمعه ۱۳ اسفند

* پدیده مشهد- تراکتورتبریز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

* مس رفسنجان- نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد.

* پیکان تهران- نساجی مازندران - ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* آلومینیوم اراک -هوادارتهران - ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

* استقلال- گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران

* فولاد مبارکه سپاهان- فجرشهیدسپاسی شیراز - ساعت ۱۸- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

* صنعت نفت آبادان- پرسپولیس - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

‌هفته بیست و دوم؛ گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین (ع) و سالروز تأسیس کانون ملی و فرهنگی و هنری مساجد کشور

‌چهارشنبه ۱۸ اسفند

* هوادارتهران- مس رفسنجان - ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

* ذوب‌آهن اصفهان- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* تراکتوتبریز- فولاد خوزستان - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

* گل‌گهر سیرجان- پیکان تهران - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان

* فجرشهیدسپاسی شیراز- پدیده مشهد - ساعت ۱۶- ورزشگاه حافظیه شیراز

* نساجی مازندران –فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

* نفت مسجدسلیمان- پرسپولیس - ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

* استقلال- صنعت نفت آبادان- ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی تهران