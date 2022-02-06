آمار سرطان معده در اردبیل رو به کاهش است

فرهاد پورفرضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال‌های اخیر بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ مورد بیمار مبتلا به سرطان در استان شناسایی شده که از این تعداد ۳۵۶ مورد مربوط به سرطان معده بوده است.

وی به فعالیت مرکز مطالعات و درمان بیماری‌های گوارشی اشاره کرد و گفت: ۲۱ هزار نفر در گروه سنی ۳۵ تا ۷۱ سال در استان در ریزفاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا علل و عوامل اصلی ابتلاء به سرطان مشخص شود.

معاون مرکز تحقیقات و درمان بیماری‌های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شایع‌ترین علل ابتلاء به سرطان معده را چاقی، عدم تحرک، مصرف افزودنی‌های غیرمجاز به ویژه مصرف بالای نمک اعلام کرد و افزود: ۷۰ درصد مردم استان اردبیل دارای باکتری معده هستند و کوچک‌ترین اذیت در این دستگاه گوارشی زمینه نگرانی در بروز سرطان‌های معده را بالا می‌برد.

پورفرضی تصریح کرد: روند ابتلاء به سرطان معده در استان اردبیل رو به کاهش است و تا ۵ سال آینده ۲۵ درصد ابتلاء به این سرطان در این استان کاهش می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: البته در گذشته مصرف آب آلوده و غذای مانده نیز به تعداد افراد مبتلا به سرطان معده کمک می‌کرد که در سال‌های اخیر این عوامل تا حد زیادی کاهش یافته است.

پورفرضی اضافه کرد: سعی ما بر این است تا در این مرکز با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و نتایج دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادها کمک کنیم تا ارتقا سلامت افراد را در جامعه به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه قرار دهند.

وی بیان کرد: سرطان معده از شایع‌ترین سرطان‌های کشور و در منطقه شمالغرب است که استان اردبیل نیز در کنار برخی استان‌ها در ردیف اول شیوع و ابتلاء به این سرطان قرار داشته است.

معاون مرکز تحقیقات و درمان بیماری‌های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: امیدواریم همچنان مرکز تحقیقات دستگاه گوارشی مطالعات و تحقیقات خود را در این زمینه با قوت و قدرت ادامه دهند.