فرودگاه سنندج تا پایان بهمن فقط ۲ روز در هفته پرواز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، استان یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری کردستان تنها یک فرودگاه فعال دارد و آن هم در بسیاری ایام تعطیل بوده و هیچ پروازی در آن انجام نمی‌شود.

فرودگاه سنندج تا چندی پیش ۶ روز در هفته به مقصد تهران پرواز داشت که به گفته امیرعباس نظری زاده مدیر فرودگاه سنندج به دلیل مسائل و مشکلات بین بخش خصوصی و شرکت هواپیمایی آسمان، تعداد پروازهای این فرودگاه به دو مورد در هفته کاهش یافته است.

وی افزود: برنامه کاهش پروازها از سوی این فرودگاه صورت نگرفته است و این فرودگاه سنندج آمادگی دارد در تمامی روزهای هفته بدون هیچ گونه مشکلی به شرکت‌های هواپیمایی و مردم استان خدمات پروازی ارائه دهد.

نظری زاده خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل این مشکل تا پایان بهمن ماه تنها در روزهای یکشنبه و جمعه و توسط شرکت قشم ایر در این فرودگاه برنامه پروازی داریم.

گفتنی است تا قبل از بروز این مشکل، شرکت هواپیمایی آسمان در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه در فرودگاه سنندج برنامه پروازی داشت.

در سال‌های گذشته در چندین مقطع پرواز سنندج - سلیمانیه عراق و سنندج - کیش در این فرودگاه برقرار شده بود.

طی چند روز اخیر نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «فرودگاهی که فقط یک مسیر پروازی دارد / فرودگاه سنندج در انتظار رونق» اقدام به انتشار دغدغه مسئولان، بزرگان و معتمدین کردستانی در خصوص افزایش تعداد پروازهای فرودگاه سنندج و تنوع در مقاصد پروازی کرده بود اما پس از انتشار این دغدغه‌ها نه تنها مسئولان ارشد کشوری اقدامی مؤثر انجام ندادند بلکه اکنون کاهش پروازها را شاهدیم.