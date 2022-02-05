تصاویر ۲۴ شهید یزد در مبارزات انقلاب اسلامی در شهر جهانی نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی صداقت روز شنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه اغلب مردم یزد به ویژه نسل جوانی که انقلاب را درک نکرده اند، شناختی از مبارزان انقلاب اسلامی به ویژه شهدا ندارند، اظهار داشت: اغلب مردم فقط چهار شهید قیام دهم فروردین را می شناسند در حالی که یزد در آن دوران، ۲۴ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به منظور معرفی این شهدا، تصاویر آنها در سطح شهر جهانی یزد نصب شده است.

صداقت همچنین از برگزاری تور بومگردی انقلاب ویژه دانش آموزان خبر داد و افزود: در قالب این برنامه، دانش آموزان در قالب یک اردوی یک روزه از اماکن مهم از جمله مسجد حظیره، محل نصب مجسمه شاه پهلوی و … بازدید می کنند و یک روای حوادث آن دوران را برای آنها روایت می کند.

معاون فرهنگی شهردار یزد از برگزاری طرح پویش پرچم خبر داد و اظهار داشت: پرچم افتخار ایران اسلامی با تصاویری از شخصیت‌های ماندگار یزد از جمله آیت الله شهید صدوقی، مهدی آذریزدی و … در سراسر شهر یزد نصب شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد همچنین از اجرای سرودهای خیابانی با همکاری کانون های مساجد خبر داد و بیان کرد: هر شب چهار گروه در چهار نقطه از شهر یزد اجرای سرود دارند و در این راستا از سرود «غیرت بی‌پایان» که با همکاری چهار گروه سرود و به تهیه کنندگی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد تهیه شده، رونمایی شد.

وی، برگزاری جشن ویژه همسران شهدا، برگزاری دو همایش دوچرخه سواری، پویش زیباترین آدمک، ماشین نویسی با موضوع انقلاب و دهه فجر را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی برشمرد.