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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۵۶

هدایت خبر داد

تسریع در مهار آتش با نصب ۳۰۰ شیر هیدرانت در معابر اصلی منطقه ۱۹

تسریع در مهار آتش با نصب ۳۰۰ شیر هیدرانت در معابر اصلی منطقه ۱۹

شهردار منطقه ۱۹ با بیان اینکه کلیه مجوزهای حفاری برای نصب و اتصال شیرهای هیدرانت صادر شده‌است، گفت: در همین راستا ۳۰۰ شیر هیدرانت در معابر اصلی این منطقه نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت تجهیز معابر اصلی منطقه ۱۹ به شیرهای هیدرانت آتش‌نشانی را یکی از اصول فنی و ضروری در کنترل و تسریع در مهار آتش عنوان کرد و گفت: در همین راستا طی هماهنگی انجام شده با سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و نیز شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران، کلیه مجوزهای حفاری برای نصب و اتصال شیرهای هیدرانت صادر و در همین راستا ۳۰۰ شیر هیدرانت در معابر اصلی این منطقه نصب شد.

شهردار منطقه ۱۹ همچنین به همسطح‌سازی شیرهای اصلی گاز در خطوط ۳۶ و ۲۴ اینچ در میدان بهمنیار اشاره کرد و گفت: با همکاری شهرداری منطقه ۱۹ در بحث صدور مجوز حفاری و فضای سبز و نیز هماهنگی‌های انجام شده با شرکت گاز استان تهران، شیرهای آتش نشانی که سال‌ها در عمق بیش از ۴ متر مدفون شده بود، به عمق یک متری زمین منتقل شد.

وی با بیان اینکه این شیرهای گاز تغذیه‌کننده مناطق ۱۹ و ۱۶ هستند، اظهار کرد: این اقدام اهمیت زیادی در تسریع قطع جریان گاز با بستن شیرها در مواقع بحرانی از جمله وقوع زلزله و جلوگیری از وقوع پیامدهای خطرناک ناشی از اشتعال و انفجار لوله‌های گاز دارد.

کد مطلب 5418004

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