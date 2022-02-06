به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم عصر امروز یکشنبه از یک مجتمع دانش‌بنیان شیمی در تبریز بازدید کرد و در جریان تولیدات و دستاوردهای کم‌نظیر آن قرار گرفت.

این مجموعه شتاب‌دهنده در طراحی، ساخت و تولید صنایع معدنی، پتروشیمی و سلولز به صورت دانش‌بنیان فعالیت کرده و به‌عنوان یکی از واحدهای ایجاد و صادرکننده خط تولید صنایع کاغذی در منطقه شناخته می‌شود.

خرّم در دیدار با متخصصان و مدیران شرکت، ضمن بررسی و پیگیری حل برخی تسهیلات و مشکلات گمرکی این واحد دانش‌بنیان، اظهار داشت: چنین مجموعه مهمی باید در سطح کلان هدف‌گذاری کرده و با ابتکار عمل متخصصان، مزیت رقابتی ایجاد کند.

وی از متولیان این شرکت دانش‌بنیان خواست تا ضمن تکمیل زنجیره ارزش افزوده، طرح توجیهی توسعه مجتمع را با برند آذربایجان‌شرقی آماده کرده و در بازارها و شهرک‌های صنعتی کشورهای همجوار حضور فعال داشته باشند.