به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم عصر امروز یکشنبه از یک مجتمع دانشبنیان شیمی در تبریز بازدید کرد و در جریان تولیدات و دستاوردهای کمنظیر آن قرار گرفت.
این مجموعه شتابدهنده در طراحی، ساخت و تولید صنایع معدنی، پتروشیمی و سلولز به صورت دانشبنیان فعالیت کرده و بهعنوان یکی از واحدهای ایجاد و صادرکننده خط تولید صنایع کاغذی در منطقه شناخته میشود.
خرّم در دیدار با متخصصان و مدیران شرکت، ضمن بررسی و پیگیری حل برخی تسهیلات و مشکلات گمرکی این واحد دانشبنیان، اظهار داشت: چنین مجموعه مهمی باید در سطح کلان هدفگذاری کرده و با ابتکار عمل متخصصان، مزیت رقابتی ایجاد کند.
وی از متولیان این شرکت دانشبنیان خواست تا ضمن تکمیل زنجیره ارزش افزوده، طرح توجیهی توسعه مجتمع را با برند آذربایجانشرقی آماده کرده و در بازارها و شهرکهای صنعتی کشورهای همجوار حضور فعال داشته باشند.
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