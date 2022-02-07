١٢ مرکز نیکوکاری در استان فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بذرافشان، مدیر کل امداد فارس در آئین افتتاح ۴۳۰ مرکز نیکوکاری در سطح کشور که همزمان با دهه مبارک فجر و به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس کمیته امداد کشور برگزار شد؛ گفت: بر این باور هستیم که مشارکت مردمی، موتور محرکه امداد تلقی می‌شود و قطعاً در شتاب بخشی فعالیت‌ها مؤثر خواهد بود.

او با بیان اینکه حوزه مشارکت به عنوان یک بازوی توانمند در کنار سایر فعالیت‌های امداد می‌تواند ایفای نقش کند، افزود: مراکز نیکوکاری پایگاهی از مردم برای مردم هستند که به عنوان یک بال از دو بال کمیته امداد در ارائه خدمات به ولی نعمتان و جذب حداکثری مشارکت‌های مردمی فعالیت کرده و همواره در کنار امداد بوده‌اند.

بذرافشان یادآور شد: در حال حاضر ۴۰۲ مرکز نیکوکاری فعال در سطح استان شامل ۸۹ مرکز تخصصی در زمینه‌های درمان، آموزش، جهیزیه، مسکن و ۳۱۳ مرکز عمومی (محله مبنا) فعالیت دارند که امروز و به یمن و برکت دهه مبارک فجر در آئین افتتاح ۴۳۰ مرکز نیکوکاری کشوری، سهم استان فارس افتتاح ۱۲ مرکز نیکوکاری شامل ۷ مرکز تخصصی و ۵ مرکز عمومی است.

مدیر کل امداد فارس افزود: در ۱۰ ماهه امسال مراکز نیکوکاری استان ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال کمک‌های مردمی را شامل نقد و کالا جمع آوری کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۶ درصد رشد داشته است.