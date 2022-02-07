کشف ۴ قبضه سلاح جنگی در تهران/تیک آبی اینستاگرام بهانه کلاهبرداری

به گزارش خبرنگار مهر، شهر ۱۵ میلیون نفری تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

از این پس در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

کلاهبرداری اینستاگرامی با ترفند تیک آبی



سرهنگ داود معظمی گودرزی در نخستین خبر این بسته خبری اظهار داشت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد فردی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی مدعی اخذ تیک آبی از بنده کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهار داشت در فضای مجازی به دنبال گرفتن تیک آبی برای صفحه‌ی اینستاگرامی خود بودم که صفحه‌ای را در این خصوص مشاهده کردم که مدعی بود می‌تواند در ازای واریز مبلغی در کمترین زمان ممکن برای صفحه‌ی من تیک آبی بگیرد، در ادامه مبلغ مورد نظر را برای وی واریز کردم اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کرد و دیگر پاسخی دریافت نکردم.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و فنی فرد مذکور شناسایی و پس از تشریفات قضائی در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه متهم بیش از ۷ میلیارد ریال از کاربران کلاهبرداری کرده بود افزود: مجرم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی به بهانه گرفتن تیک آبی در کمترین زمان اقدام به کلاهبرداری از افرادی که متقاضی دریافت آن بودند می‌کردم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: افراد سودجو فضای مجازی را مکانی مناسب جهت انجام اعمال مجرمانه خود می‌دانند و از ساده لوحی برخی از کاربران پلی می‌سازند برای رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

کشف ۶ میلیاردی کالای قاچاق

سرهنگ علی ولی پور گودرزی با اعلام این خبر بیان داشت: با کسب خبری پیرامون تخلیه و دپوی مقادیری کالای قاچاق در باربری محدوده خیابان" امین حضور"، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران برای بررسی موضوع به نشانی اعلامی اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات اولیه نشان از صحت خبر دریافتی داشت و تعداد فراوانی کالای قاچاق به صورت تخلیه شده در اطراف یک دستگاه کامیونت موجود بود و راننده خودرو در حال تخلیه مابقی کالاها بود، افزود: در تحقیق اولیه مشخص شد که راننده خودرو تحت پوشش حمل اثاثیه منزل از شهر شیراز این کالاها را بارگیری و به این محل انتقال داده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ابراز داشت: در این ۲ دستگاه یخچال، ۱۵ دستگاه ماشین ظرف‌شویی، ۱۰ دستگاه کولر گازی اسپیلت کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش ریالی اموال کشف شده را کارشناسان ۶ میلیارد ریال اعلام کرده اند، خاطر نشان کرد: راننده خودرو دستگیر و شناسایی مالک این کالا و کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

دستگیری ۲ شرور مواد فروش



سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه تعدادی اراذل و اوباش مواد فروش در منطقه پیروزی تهران پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران معاونت عملیات ویژه این پلیس رسیدگی به موضوع را برعهده گرفتند.

وی در ادامه افزود: در تحقیقات انجام شده از سوی مأموران مشخص شد متهمان پاتوق خود در یکی از محله‌های خیابان پیروزی تبدیل به محل تردد و تجمع اراذل و اوباش و فروش مواد مخدر به معتادان کرده اند که این امر باعث سلب آسایش برای ساکنین و اخلال در نظم عمومی و نارضایتی برای همسایگان شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در ادامه اعلام کرد: با پیگیری‌های محلی و تحقیقات گسترده و اطلاعات مفیدی که مأموران پلیس در بررسی‌های میدانی به دست آوردند سرانجام مختصات و آدرس دقیق مخفیگاه متهمان شناسایی و اقدامات مقدماتی شامل اخذ مجوز قانونی جهت ورود به منزل و آماده سازی تیم عملیاتی برای اقدام غافلگیرانه و دستگیری متهمان به عمل آمد.

این مقام انتظامی افزود: با توجه به تکمیل پرونده و ارائه گزارش به مرجع قضائی، مجوز قانونی جهت ورود به منزل و بازداشت متهمان صادر و روز گذشته تیم عملیاتی معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران به محل اعزام شد و هر ۲ شرور را دستگیر کردند.

وی با اینکه در جستجو از مخفیگاه متهمان ۵ کیلو و ۳۴۲ گرم مواد مخدر هروئین و ۵۱ گرم ماده روانگردان شیشه به دست آمد، تصریح کرد: هرچند اراذل شرور قصد تعدی و درگیری در حین دستگیری با مأموران را داشتند، اما با اقدام به موقع و با هوشیاری و اقتدار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب ابهت پوشالی آنان در هم شکست، متهمان زمینگیر و در نهایت دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در پایان با بیان اینکه پلیس و دستگاه قضائی مصمم است با کسانی که به نظم و آرامش عمومی شهروندان خدشه وارد می‌کنند و باعث ایجاد رعب و وحشت می‌شوند برابر قانون به شدت برخورد کند و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی خوبی که دارد متهمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و آنان را به دست قانون می‌سپارد.

کشف ۱۲ فقره موبایل قاپ



سرهنگ جلیل موقوفه‌ای اظهار داشت: تیم عملیات کلانتری ۱۰۲ پاسداران در حین گشت زنی به ۲ دستگاه موتورسیکلت ۲ ترک با پلاک مخدوش که در حال پرسه زنی بی هدف در محله پاسداران بودند مشکوک و متهمان را زیر نظر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه سارقان پس از زاغ زنی شهروندی که در حال تردد در پیاده رو بود، گفت: در یک فرصت مناسب متهمان تلفن همراه وی را قاپیده و به سرعت از محل متواری شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران افزود: مأموران سریعاً وارد عمل شده و با تعقیب و گریز یکی از موتورسیکلت‌ها را متوقف و راکب آن را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی اولیه از متهم ۲ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف و متهم در کلانتری به بزه انتسابی و ۱۲ فقره سرقت تلفن همراه به روش زورگیری و موبایل قاپی به کمک همدستان خود اعتراف کرد.

سرهنگ موقوفه‌ای در پایان به شناسایی مال باختگان اشاره و خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر جهت کشف جرایم احتمالی متهمان و دستگیر متهم متواری ادامه دارد.

کشف ۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری در شمال غرب تهران



سرهنگ پیام کاویانی گفت: برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه همواره از اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بوده و پلیس امنیت عمومی به عنوان خادم مردم، شبانه روز در این راستا تلاش کرده و با مخلان آرامش و امنیت قاطعانه برخورد می‌کند.

این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مصادیق اخلال در نظم و امنیت عمومی و برهم زدن آرامش جامعه، نگهداری، خرید و فروش سلاح غیرمجاز می‌باشد و مقابله با آن از مطالبات به حق مردم و مسئولان است، افزود: بر همین اساس، مأموران پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی روز گذشته با اشراف اطلاعاتی خود موفق به شناسایی متهمی شدند که در فضای مجازی به فروش غیر مجازی اسلحه شکاری و جنگی می‌پرداخت.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی و هدفمند، متهم که در حین انتقال سلاح‌های غیرمجاز با یک دستگاه خودرو سواری بود دستگیر شد.

سرهنگ کاویانی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروی متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلت کمری فالکن، یک قبضه سلاح جنگی شاه کش، ۲ قبضه سلاح شکاری، تعداد ۲ عدد فشنگ شکاری خفیف، ۴ عدد فشنگ جنگی، ۳۹۰ عدد فشنگ شکاری ساچمه‌ای، ۷ عدد فشنگ شکاری، ۳۵ عدد پوکه و یک دستگاه دوربین شکاری کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در بررسی‌های پلیسی به جرم خود مبنی بر تهیه سلاح غیر مجاز اعتراف کرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، خاطر نشان کرد: شهروندان محترم می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک امنیتی، مراتب و گزارش‌های خود را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کرده و در تأمین امنیت جامعه سهیم باشند.