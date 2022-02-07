به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیش از ظهر دوشنبه طی ارتباط تصویری در بندرشهید رجایی با فرمان رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۳۰ طرح دریایی و بندر کشور به بهره برداری رسید.

براساس این گزارش از این میزان ۱۰ طرح دریایی و بندری هرمزگان با هزینه ای بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان طرح های اجرا شده در استان هرمزگان بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این ارتباط تصویری اظهار داشت: احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی با حجم ۳۵ هزار و ۴۰۰ متر مکعب با هزینه ۷۴۰ میلیارد ریال و احداث مخازن نگهداری پردازش مواد زائد نفتی با ۳ هزار و ۷۹۰ مترمعکب حجم با اعتبار ۲۹۵ میلیارد ریال دو طرح شاخص و مهمی هستند که با مشارکت بخش خصوصی در بندر شهید رجایی عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

علی‌رضا محمدی کرجی‌ران در تشریح مشخصات سایر طرح ها به پروژه هدایت سیلاب اراضی غرب بندر شهید رجایی با ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح نیز ۸۲۲ هزار متر مکعب خاکبرداری و۳۸۱ هزار متر مکعب بتن ریزی انجام شده است.

وی بهره برداری از تعمیرات اساسی شبکه برق رسانی به مکنده غلات با ۶۰۹ میلیارد ریال شامل ۱۲ باب پست برق، ۳۰ کیلومتر کابل کشی و ۲۱۰ عدد کنتور و همچنین تعمیرات اساسی و بهره برداری از یک فروند شناور بویه گذار با ۶۳ میلیارد ریال را از دیگر طرح های مهم دریایی و بندری در بندر شهید رجایی اعلام کرد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، با بیان اینکه عمده منابع مالی این ۱۰ طرح از محل اعتبارات داخلی سازمان بنادر و دریانوردی و بخشی دیگر نیز از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین شده است، افزود: با شروع عملیات اجرایی این طرح ها در دهه فجر امسال، برای ۳۱۴ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

شایان ذکر است؛ همزمان با هفتمین روز از دهه فجر ۱۴۰۰، طرح های احداث «تاسیسات مخازن نگهداری، تسهیلات پرداخت و پردازش مواد زائد نفتی» و «مخازن فرآورده‌های نفتی» واقع در بندر شهید رجایی به عنوان دو طرح شاخص در بخش خصوصی، هدایت سیلاب اراضی غرب این بندر، تعمیرات اساسی انبار ۲۲ ترانزیت و شبکه برق رسانی به مکنده‌های غلات بندر شهید رجایی، تعمیرات اساسی و بهره‌برداری از یک فروند کشتی بویه‌گذار، ساخت و بهره‌برداری از اسکله فلزی شناور به بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ «احداث ایستگاه آتش نشانی بندر شهید حقانی، بهره‌برداری از ساختمان خدمات رفاهی و تعمیرات اساسی فاز یک اسکله بندرلنگه» از دیگر طرح‌هایی بود که در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با افتتاح ۳۰ طرح دریایی و بندری کشور در بزرگترین بندر تجاری کشور کلید خورد.