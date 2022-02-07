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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۰۲

رئیس بسیج اصناف کرمانشاه خبر داد؛

توزیع کفش و کلاه در مناطق کم‌برخوردار کرمانشاه به مناسبت دهه فجر

توزیع کفش و کلاه در مناطق کم‌برخوردار کرمانشاه به مناسبت دهه فجر

کرمانشاه- رئیس بسیج اصناف کرمانشاه از توزیع ۵۰۰ جفت کفش و کلاه در مناطق کم‌برخوردار کرمانشاه به مناسبت ایام دهه فجر خبر داد.

رضا سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت اتاق اصناف کرمانشاه و بسیج اصناف سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در مدارس مناطق کم برخوردار کرمانشاه تعدادی کفش و کلاه طی دهه فجر توزیع می‌شود.

وی افزود: در این حرکت خیرخواهانه بسیج اصناف تعداد ۵۰۰ جفت کفش و کلاه در مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه توزیع می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه تصریح کرد: بسیج اصناف در نظر دارد تا پایان دهه مبارک فجر و چهل و سومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تعداد ۵۰۰ جفت کفش و کلاه در مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه توزیع کند.

سلیم ساسانی بیان کرد: در همین راستا امروز تعدادی از از این اقدام در محله کیهانشهر توزیع و تعدادی دیگر به جمعیت هلال احمر استان تحویل داده شده تا در مناطق تحت پوشش توزیع کند.

کد مطلب 5419351

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